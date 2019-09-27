王毅会见阿联酋外交部长阿卜杜拉

9月26日，国务委员兼外长王毅在联合国会见阿联酋外长阿卜杜拉。 李凉 摄

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏、李凉、杨俊）当地时间2019年9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见阿联酋外长阿卜杜拉。

王毅表示，不久前，穆罕默德王储殿下成功对中国进行国事访问，两国领导人就双边关系发展达成重要共识，为新时期中阿关系擘画了蓝图。当前国际地区形势日趋复杂，作为全面战略伙伴，中阿双方应进一步深化战略沟通，加强战略协作。中方坚定支持阿方为维护主权、安全所作努力。双方应继续稳步推进中阿产能合作示范园等标志性合作项目，深化务实合作，为中阿关系深入发展提供不竭动力。双方应弘扬优良传统，继续深化在国际地区事务中的协调配合。

阿卜杜拉请王毅转达穆罕默德王储对中国领导人的问候，感谢不久前中方高规格接待王储访华。表示，阿方高度重视发展同中国的关系，对近年来阿中关系发展成就感到自豪，期待同中方一道，认真落实两国领导人达成的重要共识，进一步深化两国全面战略合作。

阿卜杜拉表示，阿方将继续坚定支持中方在涉及主权、安全等核心利益问题上的正当立场，愿同中方共同努力，采取预防性措施，反对和打击分裂主义、极端主义和恐怖主义，维护各自国家和地区的和平稳定。

双方就当前海湾地区局势交换了意见。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)