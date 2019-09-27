驻墨西哥使馆举行庆祝新中国成立70周年招待会

中国驻墨西哥大使祝青桥在庆祝新中国成立70周年招待会上与来宾合影。摄影 刘旭霞。

人民网墨西哥城9月26日电 （记者 刘旭霞） 中国驻墨西哥使馆9月25日在墨西哥城隆重举行招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。墨西哥公共职能部长桑多瓦尔、旅游部长托鲁科、特拉斯卡拉州州长梅纳、参议院农牧渔业与农村发展委员会主席纳罗、众议院科技创新委员会主席索利斯、国家复兴运动党主席波列文斯基、劳动党主席安纳亚、外交部北美事务副外长塞亚德、墨西哥航空航天展组委会主席克萨达中将、国防学院院长戈麦斯中将，海军航空兵司令帕迪利亚中将、海军部勤务局局长比瓦斯中将、外交部亚太司司长弗朗哥、政策司司长乌里韦等墨政府、议会、政党、军队、企业代表及各界友人、外国驻墨使节、中国驻墨新闻机构、中资企业、华侨华人、留学生代表近800人应邀出席。

中国驻墨西哥大使祝青桥在致辞中表示，70年来中国人民在中国共产党的领导下，从一穷二白起步，在曲折中发展探索，实现了中国历史上最广泛、最深刻、最伟大的社会变革，走出了一条适合自身国情的中国特色社会主义发展道路，实现了从站起来、富起来到强起来的历史性跨越。与此同时，中国与世界联系日益紧密。中国打开国门搞建设，形成了全方位对外开放格局。中国积极发展同世界各国的友好合作关系，积极承担国际责任、推动地区热点问题的解决、参与全球治理规则制定。新中国的发展，尤其是中国特色社会主义事业的发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

祝大使强调，中国发生翻天覆地的变化，根本原因在于中国共产党的领导。习近平主席指出：“无论我们走得多远，都不能忘记来时的路”。中国既是一个综合实力很强的大国，又是世界上最大的发展中国家。中国共产党将始终牢记为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命，团结带领全国人民在2020年全面建成小康社会，到2050年建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

祝大使表示，当今世界正处在百年未有之大变局。无论国际风云如何变幻，中国始终坚定不移走和平发展道路，永远不称霸，永远不搞扩张，永远是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国坚定支持国际关系民主化、世界格局多极化、经济全球化，坚定维护多边主义和自由贸易，反对贸易霸凌行径，推动建设开放型世界经济。中国将继续深化改革，进一步扩大开放，通过高质量地共建“一带一路”，同世界各国分享中国发展红利，为构建新型国际关系和人类命运共同体不断贡献力量。

祝大使表示，中墨建交47年来，双边关系发展顺利，2013年两国建立全面战略伙伴关系，各领域合作不断迈上新台阶。当前两国都处在改革发展的重要时刻，都致力于提升广大人民的获得感、幸福感和安全感。共同的发展理想成为双方进一步加强友好合作的强劲动力，双边关系发展面临新的重要机遇。中方愿同墨方一道，不断加强两国各层级交流对话，持续深化在政治、贸易、投资、金融、农业、旅游、科技创新、教育文化等领域互利合作，取得更多实实在在成果，造福两国人民。

墨西哥各界来宾对新中国成立70周年致以热烈祝贺，盛赞中国经济、社会、外交、军事等各领域取得的巨大发展成就，认为中国不仅实现了自身的繁荣富强，也为世界和平发展和人类文明进步作出了不可替代的重要贡献。中国的崛起深刻改变了国际格局，也对人类社会价值观、发展观、合作观、文明观产生了深远影响。来宾们积极评价中墨关系良好发展势头，表达墨方加强对华关系强烈意愿，愿学习借鉴中国的发展经验和中国共产党治国理政方略，推动两国各领域交流合作取得更多成果。与会华侨华人激动地表示，为祖国发展腾飞和国际地位不断提升感到无比骄傲自豪，将始终心系祖国，不忘桑梓，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。

招待会现场通过大屏幕滚动播放《追梦人——中国2019》、《中国——超乎你想象》、《美丽中国》宣传片及新中国70年发展成就图片，吸引来宾驻足欣赏。舞龙舞狮、墨西哥儿童合唱的中墨两国民歌《茉莉花》和《El Cascabel》以及两国模特表演的时装秀等极具特色的精彩节目，博得现场观众阵阵掌声。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)