王毅出席金砖国家外长会晤

人民网联合国9月26日电 （李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席金砖国家外长会晤。

王毅表示，金砖合作在五国领导人的战略引领下，凝聚力不断增强，影响力持续上升，既是国际乱局中的稳定器，也成为新型国际关系的典范。面对前所未有的机遇和挑战，我们应该延续合作势头，拓展合作领域，提升合作水平，把金砖做大做强。当前重点是做好11月巴西利亚领导人会晤的各项筹备工作。

王毅表示，我们要继续倡导多边主义，带头维护以联合国为核心的国际体系，维护《联合国宪章》的宗旨和原则。必须按照国际法办事，国际上的事要由大家商量着办，不能由一家或几家说了算。单边制裁和所谓“长臂管辖”没有任何国际法依据，不得人心，也是行不通的。

王毅表示，我们要共同推动热点问题的政治解决。近期，海湾、朝鲜和阿富汗等重大地区热点问题都出现了新变化。不管是什么问题，发生在哪里，正确出路只有一条，就是对话谈判，政治解决。中方将继续为保持地区和平稳定发挥建设性作用。

王毅表示，我们要全方位提升金砖合作的水平，平衡推进经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作，继续就重大国际和地区问题共同发声，释放维护国际公平正义的积极信号。加强在贸易投资便利化、数字经济、本币结算等领域务实合作。要抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，加快推进“创新金砖”网络等合作项目，广泛开展“金砖+”合作，扩大金砖“朋友圈”。

金砖国家外长祝贺新中国成立70周年，表示当前国际形势下，金砖国家应进一步加强战略沟通，深化务实合作，加强在联合国、二十国集团等框架下的协调合作，推动完善全球治理。特别是要坚持多边主义，维护国际法和国际规则，坚持通过政治外交手段解决分歧争端。各方表示将继续共同努力，支持巴西成功举办金砖国家领导人会晤，确保会晤取得积极成果。

各方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

会晤通过了“金砖国家外长会晤新闻公报”。

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