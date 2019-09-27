王毅主持中国和安理会非洲成员国外长会

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏、李凉、杨俊）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部主持中国和安理会非洲成员国外长会。非洲现任安理会成员国科特迪瓦外长塔诺、赤道几内亚外长奥约诺、南非外长潘多尔和候任成员国尼日尔外长卡拉、突尼斯外长朱海纳维等出席会议。

王毅表示，中国同非洲国家是好兄弟、好伙伴。无论是过去、现在还是未来，中国都与非洲兄弟坚定地站在一起。我们倡导举行此一外长会，是落实习近平主席同非洲国家领导人在去年9月中非合作论坛北京峰会上达成的重要共识的具体举措，是为了加强中国同非洲国家在安理会的团结协作，是为了推动国际社会更好支持非洲实现和平与发展。

王毅表示，非洲是中国最重要、最信赖的合作伙伴。作为常任理事国，中国在安理会的这一票始终属于包括非洲国家在内的广大发展中国家。反映非洲诉求，照顾非洲关切，维护非洲利益，是中国参与安理会工作的主要出发点和落脚点之一。面对新形势，中国愿在安理会同非洲国家一道，加强团结协作，维护共同利益。双方应靠团结出力量，靠协商解纷争，靠自立谋自强，靠发展治根本。

与会非洲成员国外长感谢中方倡议召开此次会议，祝贺新中国成立70周年。外长们表示，非中关系建立在平等和相互尊重的基础之上，非洲和中国始终互为最可信赖和最可倚重的伙伴。非方赞赏中国作为安理会常任理事国在非洲事务上发挥重要积极作用，有力促进了非洲问题的公正合理解决，为维护非洲利益、促进非洲和平安全做出巨大努力和贡献。当前非洲面临恐怖主义和极端主义威胁，只有解决安全问题，非洲才能真正实现长期和平发展。期待与中国在安理会进一步协调立场，加强团结合作。

王毅表示，今天的会议达成了重要共识。我们都支持维护多边主义，加强联合国权威和作用，维护联合国宪章宗旨和原则，反对单边主义和霸凌行径；我们都同意加强中非在联合国和安理会事务中的相互支持合作，维护中非及广大发展中国家共同利益；我们都支持非洲国家以非洲方式解决非洲问题，要求联合国为非洲自主和平行动提供资金支持；我们都支持“合作促发展、发展促和平”理念，帮助非洲国家实现自主可持续发展；我们都坚定维护发展中国家合法权益，反对任何国家为发展中国家制造障碍、剥夺实现发展的权利。

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