新华社洛杉矶9月26日电 综述：中国造无人机成提升公共安全的利器

新华社记者周舟 檀易晓

“这些无人机在各种场景下都表现稳定，飞行精准，采集精确。”法国无人机公司阿特利亚的伯努瓦·吉约兴奋地向记者讲述中国制造的无人机如何穿梭于熊熊烈火中的巴黎圣母院，在千钧一发之际为救援和重建采集数据。

这家法国公司在6天内使用3架大疆无人机拍摄了教堂内外拱顶和地面瓦砾的图像，并用拍摄的数万张图片构建3D模型，帮助调查者和建筑师在展开重建前了解这座有850多年历史的古老建筑在火灾中受到的损失。

巴黎圣母院公关主任安德烈·菲诺说：“看到这些无人机快速盘旋在事故地点，我意识到它们不仅是用于电视制作的小玩意，还可以用来拯救巴黎圣母院，还能拯救生命。”

这是中国无人机制造企业大疆创新的合作伙伴和终端用户24日到26日在洛杉矶举办的2019年大疆创新AirWorks大会上分享的众多行业故事之一。这场由约700名行业人士参加的会议反映了蓬勃发展的无人机经济正在形成一套生态系统，其中大疆创新的表现最为抢眼。根据无人机研究企业“天空逻辑”研究公司的数据，美国和加拿大使用的无人机有近80%来自大疆创新。

总部位于俄勒冈州的热成像摄像头制造商菲力尔公司在大会上发布了首款基于大疆无人机的多气体探测器，可帮助救援人员定位和确认化学气体危害。菲力尔全球业务发展主任克里斯·拜因特说：“大疆创新用最经济的价格提供最出色的技术，我们因此选择了这种广受欢迎的无人机构架。”

美国微软公司、壳牌、美国华盛顿州路警、洛杉矶消防局等大疆合作伙伴和用户也来到大会现场，展示他们如何借助无人机技术改变行业的运行方式。

大疆创新北美副总裁马里奥·雷贝洛对新华社记者说，大疆无人机产品提供了附加价值，降低了企业成本，并在公共安全领域得到广泛应用。

不过，中国企业在无人机经济中的表现引来美国监管者的“关注”。就在上周，美国参议员提出一项法案，拟禁止美国政府机构购买中国制造的无人机产品。5月，美国国土安全部针对中国制造的无人机发布了数据安全警告。对此，大疆创新公司回应说，除非无人机操作者主动选择，大疆无人机不会分享用户的飞行记录、照片或视频；大疆无人机也不会自动将飞行数据传到中国或任何地方。

雷贝洛说，一份声明还不足以澄清“错误的消息”，“我们要用产品向客户展示不存在安全隐患。我们已经和一些联邦机构展开合作，他们提出需求，我们提出解决方案，然后第三方介入对软件和硬件进行审查”。

雷贝洛认为，无人机是一个新兴行业，相关标准还不完善，需要政府、制造商和用户共同建立一套标准，但仅因为产地是中国就认为产品不安全而禁止使用，这是不行的，也不是行业发展的方向，不应依据原产国来限制竞争。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)