团结才有力量 王毅就加强中国和非洲合作提出四点建议

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏、李凉、杨俊）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部主持中国和安理会非洲成员国外长会。非洲现任安理会成员国科特迪瓦外长塔诺、赤道几内亚外长奥约诺、南非外长潘多尔和候任成员国尼日尔外长卡拉、突尼斯外长朱海纳维等出席会议。

王毅就加强中非双方在安理会合作提出四点建议。

第一，靠团结出力量。当前国际形势中最大的挑战就是单边主义，直接后果是国际关系基本准则受到挑战，联合国作用受到冲击，损害包括非洲国家在内的广大发展中国家和中小国家的利益。应对这一挑战，需要中非手拉手、肩并肩，团结才有力量。在安理会，非洲三国用一个声音说话，聚焦的份量就不只是3票，而是整个非洲大陆。中国和非洲站在一起，就不只是4票，而会带动其他国家跟进，影响和塑造安理会的议程。2018年以来，中国同安理会非洲成员建立了“3+1”协调机制，要充分用好这一协调机制。

第二，靠协商解纷争。中方一直倡导政治解决热点问题，非洲有协商的好传统，也有非洲区域和次区域组织成功斡旋的经验。安理会议程上的许多复杂难题特别是非洲热点，大多是殖民主义埋下的祸根，有的则与外部因素直接相关。我们要共同用好《联合国宪章》第六章，发挥好联合国在斡旋、调解等方面的作用。

第三，靠自主谋自强。非洲国家和人民最了解非洲的问题，非洲也有能力、有智慧解决好自己的问题。安理会处理非洲热点问题时，应该注重倾听和尊重非洲的意愿，应该发挥区域和次区域组织的作用，应该鼓励和支持来自非洲的内生解决方案。中方愿同非方加强协调，坚定推进非洲自主和平行动的能力建设。

第四，靠发展治根本。中国和广大非洲国家都是发展中国家，我们要坚持把经济社会发展放在第一位，相互支持各自选择的发展道路。中方愿将共建“一带一路”同非盟“2063年议程”、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略紧密对接，帮助非洲国家增强发展能力，消除冲突根源。我们要共同推动联合国加大对非洲发展投入。刚果（金）埃博拉疫情再度爆发，中方已经并将继续全力驰援，提供力所能及的人力、物资帮助，并愿同非洲国家协调行动，动员联合国、世卫组织等加大援助力度，发挥好联合国刚果（金）稳定特派团的作用。

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