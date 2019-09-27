津巴布韦前总统穆加贝遗体将在家乡安葬

新华社哈拉雷9月26日电（记者张玉亮）津巴布韦政府26日表示，前总统罗伯特·穆加贝的遗体将被安葬于他的家乡，而非之前确定的国家英雄墓。

津政府在当天下午发布的一份声明中说，穆加贝的家人向政府表示，希望将穆加贝的遗体安葬于其家乡西马绍纳兰省的兹温巴。津政府将尊重穆加贝家人的意愿，并为穆加贝的安葬仪式提供必要的帮助。

此前，津总统埃默森·姆南加古瓦曾向媒体表示，经政府与穆加贝亲属协商，穆加贝的遗体将被安葬在位于哈拉雷的国家英雄墓的一座专属陵墓中。此后，因这座陵墓尚未完工，姆南加古瓦又宣布将推迟举行穆加贝遗体下葬仪式。

穆加贝本月6日在新加坡一家医院去世，享年95岁。津巴布韦政府当天授予穆加贝“国家英雄”称号，并宣布津巴布韦进入全国哀悼期，直至穆加贝葬礼日。11日，穆加贝遗体被运回哈拉雷。14日，津政府在位于哈拉雷的国家体育场为穆加贝举行规模盛大的国葬。

穆加贝生于1924年，是非洲民族解放运动先驱。从20世纪50年代开始，他就投身津巴布韦的独立斗争事业。1980年，津巴布韦独立，穆加贝当选总理。1987年津巴布韦改行总统制后，穆加贝一直担任总统。2017年11月，穆加贝辞去总统职务。

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