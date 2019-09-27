王毅提出安理会常任理事国的5个带头

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约中国常驻联合国代表团主持安理会常任理事国外长同联合国秘书长工作午餐。法国外长勒德里昂、俄罗斯外长拉夫罗夫、美国国务卿蓬佩奥、英国外交国务大臣艾哈迈德以及联合国秘书长古特雷斯出席。各方就联合国成立75周年、地区热点问题以及五常合作深入交换了意见。

王毅表示，联合国宪章赋予安理会五常特殊的地位，世界各国人民对我们也怀抱特殊的期待。五常应当意识到自身所承担的重大责任，携手努力，致力于世界的和平与安全。我们不仅要维护本国的正当利益，也应当促进国际社会的共同利益。

王毅强调，面对当前复杂多变的国际形势，五常应带头遵守国际法治，促进世界的持久和平稳定；五常应带头支持多边主义，有效应对全球的重大挑战；五常应带头加大发展援助，助力实现2030年可持续发展议程；五常应带头加强团结协作，积极凝聚国际合作共识；五常应带头维护联合国地位，践行联合国宪章宗旨和原则。

王毅强调，能力越大，责任越大。中方愿与其他常任理事国以及联合国秘书长密切沟通，精诚合作，为处理好全球热点问题承担应尽责任，为促进世界和平繁荣做出应有贡献。

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