中国发布《中国与联合国》以及关于气候变化、可持续发展等问题报告

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏、杨俊、李凉）9月26日，出席第74届联合国大会的中国代表团正式发布《中国与联合国——第74届联合国大会中方立场文件》、《联合国气候行动峰会：中方的立场和行动》、《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2019）》、《地球大数据支撑可持续发展目标报告》等4份文件。

《中国与联合国——第74届联合国大会中方立场文件》总结了新中国成立70年来，特别是党的十八大以来中国同联合国各领域合作的成就和发展。指出，中国国家主席习近平提出的推动构建人类命运共同体，已成为中国特色大国外交的旗帜。在习近平外交思想的指引下，中国以更加积极有为的姿态参与国际事务，为世界的和平与发展作出更大贡献，承担更多责任。中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。文件从十个方面介绍了中国对联合国和平、发展、人权三大支柱领域的重要贡献。重申中国坚定支持和践行多边主义，支持联合国在国际事务中发挥核心作用；指出中国的发展与世界的发展同频共振，二者相互促进；强调面对世界百年未有之大变局，一个不断发展的中国将为世界贡献越来越多的正能量。

《联合国气候行动峰会：中方的立场和行动》紧扣此次联合国气候行动峰会九大行动领域，介绍了中方对应对气候变化国际合作的政策主张和中国应对气候变化的举措成就。作为世界上最大的发展中国家，中国把应对气候变化视作自身可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当，将继续克服自身发展面临的诸多困难挑战，坚定维护多边主义，落实国际承诺，全力推动《巴黎协定》全面有效落实。

《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2019）》是中国继2017年发布落实进展报告后，发表的第二份进展报告。报告全面梳理了中国落实2030年议程的举措、进展、面临的挑战和下步规划，展现了中方践行新发展理念、实现高质量发展的决心和取得的成就。报告包含的精准脱贫、创新引领发展、生态文明建设、乡村振兴、共建“一带一路”等案例，将对其他国家落实2030年议程提供有益借鉴。

《地球大数据支撑可持续发展目标报告》展示了中国利用地球大数据技术支持2030年议程落实和政策决策的探索和实践，揭示了有关技术和方法对监测评估可持续发展目标的应用价值和前景，为国际社会填补数据和方法论空白、加快落实2030年议程提供了新视角、新支撑。

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