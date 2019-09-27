王毅介绍安理会五常同联合国秘书长午餐会情况

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约中国常驻联合国代表团主持安理会常任理事国同联合国秘书长午餐会。会后王毅应询向中外媒体介绍有关情况。

王毅说，刚才中方主持了安理会五常外长和古特雷斯秘书长工作午餐会。我们谈得很深入，也很广泛。古特雷斯秘书长首先通报了他对当前国际形势的看法，强调安理会常任理事国对国际和平安全承担着重要职责。如果五常团结，这个世界上任何问题都可以解决，如果五常不团结，这个世界上任何问题可能都解决不了。秘书长表达了他对当前国际形势的一些担忧和关切，我们对此表示理解。

王毅说，联合国宪章赋予5个常任理事国特殊权力，同时世界各国也对五常寄予特殊的期待。五常不仅要维护好自身的正当利益，更要承担起维护世界和平稳定的国际义务。为此，五常应带头遵守国际法治，带头支持多边主义，带头遵守国际承诺，带头帮助发展中国家实现自身发展。更重要的是，五常应带头维护联合国地位，践行联合国宪章宗旨和原则。

王毅表示，我们还就五常如何克服分歧、开展合作提出建议。一是可以从能够合作的领域做起，比如在利比亚、阿富汗问题上，五常之间就有着共同利益和一致目标。二是应更加关注非洲问题。例如萨赫勒五国为打击区域恐怖主义需要组建联合部队，安理会应做出决定，在透明、可监督情况下给予必要财政支持，这样才能帮助非洲真正以非洲方式解决非洲问题。三是以明年联合国成立75周年为契机形成一份汇集各国共识的文件，回顾总结联合国成立以来取得的成就，总结其中的经验教训，规划如何为这个世界开辟更美好的未来。

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