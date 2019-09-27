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希拉克：一位法国总统的中国情缘

应强　唐霁

2019年09月27日13:35  来源：新华网
 

　　新华社巴黎9月26日电 （天下人物）希拉克：一位法国总统的中国情缘

　　新华社记者应强　唐霁

　　雅克·希拉克，法国当代“最受欢迎的政治家”，也是一位有着深深“中国情缘”的外国政要。9月26日，希拉克的家人确认，这位法国前总统当天上午与世长辞，享年86岁。希拉克担任总统期间的独立自主外交立场和反战理念，是留给法国乃至欧洲的宝贵政治遗产。

　　反战赢声誉

　　希拉克1932年11月29日生于巴黎科雷兹镇，其父曾为法国商业银行总管。他毕业于巴黎政治学院、法国国家行政学院，年轻时就追随戴高乐从政，不到40岁当选为法国国民议会议员。1974年，希拉克出任法国总理。1976年辞去总理职务后，他创立保卫共和联盟并任主席。1986年至1988年，希拉克再度出任法国总理。1995年他当选法国总统，2002年连任，直至2007年卸任。

　　在希拉克时代，法国尽管经济实力已大不如前，但在外交领域却一度发挥着一流大国的作用。2003年，以英美军队为主的联军发动伊拉克战争，希拉克率领的法国则站在了反战阵营的前列。

　　伊拉克战争开始前，希拉克明确表示法国会在联合国安理会行使否决权。开战后一年，希拉克就预言，伊拉克战争将导致恐怖活动加剧，会让世界变得更加危险。事实证明，希拉克的警告是正确的。

　　希拉克的坚定反战立场，使得法国在全球、特别是阿拉伯世界赢得了声誉。不少法国人以希拉克为荣，认为他在“事关和平与战争，生命和死亡”的时候，“坚持了法国的原则，捍卫了正义和道德”。

　　作为西方大国领袖，希拉克对世界多极化的趋势非常清醒，并主张为此需要“强大的欧洲”。2007年，他在欧盟峰会上表示，“世界最大的变革在于，我们正经历从单极世界向多极世界转变的年代”。他同时认为，欧洲的多样性和社会融合是保持强大的重要因素。

　　2009年法国民调机构Ｉｆｏｐ为《巴黎竞赛画报》所做一项调查中，卸任两年的希拉克被法国人视为“最受欢迎的政治家”。

　　中国情缘深

　　希拉克不仅是著名的政治家与外交家，也是品位高雅的东方文化鉴赏家。他对历史悠久的中国文化情有独钟，且颇有研究。法国媒体称他为“热爱中国的人”，有着深深的“中国情缘”。

　　希拉克在少年时代经常光顾法国国立吉美亚洲艺术博物馆。当时，他被中国艺术品特别是古代青铜器深深吸引。从此，中国青铜器鉴赏研究成为他的爱好，甚至到痴迷程度。据了解希拉克的外交官介绍，希拉克甚至能准确判断中国青铜器的历史年代。2002年7月，希拉克出席北约首脑会议时“开小差”读书。这一幕被在场的法国记者拍下，登报称“总统忙里偷闲，研究中国青铜器”。

　　1978年9月，希拉克以法国前总理、巴黎市市长的身份应邀访华。他在西安参观秦始皇兵马俑后深受震撼，称之为“世界第八大奇迹”。

　　希拉克情系中国文化，也是法国对华文化交流的主要推动者。2003年至2005年，中法互办文化年，埃菲尔铁塔披上“中国红”。这既是两国文化交流史上的创举，也在世界上具有示范作用。

　　希拉克对中法关系的发展留下了自己的深刻印迹，造就了中法关系的“黄金十年”。1995年出任总统至卸任，希拉克4次访华，足迹几乎遍及半个中国。其间，中法关系不断得到提升。1997年，中法两国建立全面合作伙伴关系，2004年建立全面战略伙伴关系。

　　2006年，希拉克在访华前接受新华社记者专访时强调，每个法国人都明白，世界的发展前途在很大程度上取决于中国。中国与世界密不可分，这一深刻认识正是希拉克大力推进中法关系发展的原动力之一。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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