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让中国公民“走出去”更安心——访外交部领事司司长崔爱民

2019年09月27日13:29  来源：新华网
 

　　新华社北京9月27日电（记者潘洁）“无论走到哪里，祖国在你身后。”25日，首部外交部领事保护公益短片上线，短片结尾的这句话引起广大网友的共鸣。

　　外交部领事司司长崔爱民在接受新华社记者采访时表示，该短片旨在进一步让民众感受“外交为民”的情怀和温度，让中国公民感受到无论身在世界任何角落，中国外交官都将为他们伸出援手，给予帮助、力量和希望。

　　海外平安无小事，一枝一叶总关情。崔爱民表示，70年来，中国公民“走出去”数量急剧增加，从改革开放前的“年均不足百万”增长到如今的每年过亿人次；与此同时，中国公民海外出行安全更有保障，领事保护工作与协助的工作对象也从海外华侨拓展到华侨、游客、留学生、务工人员等各类群体。

　　“据统计，党的十八大以来，我们组织实施了10余次撤离或转移海外中国公民重大行动，将4万多名中国公民安全撤离危险及动荡地区。受理并协调处置各类求助案件约50万起，涉及近100万中国公民。”崔爱民说。

　　危险时刻，祖国能带你回家；想来一场“说走就走的旅行”，如今也不再是梦想。

　　据崔爱民介绍，截至今年8月底，中国已与14个国家缔结了涵盖普通护照人员的互免签证协定。此外，越来越多的国家单方面给予中国公民免签或落地签证等入境便利。泰国、埃及等42个国家和地区单方面给予持普通护照的中国公民落地签证，另有印尼等15个国家和地区单方面允许持普通护照的中国公民免签入境。

　　除了免签、落地签等安排，中国公民申办签证也越来越便捷、手续越来越简化。截至8月底，中国已与41个国家达成简化签证手续协定或安排。其中包括与美国、加拿大、以色列、阿根廷达成互为旅游、商务人员颁发10年有效多次签证，与英国达成互为对方旅游、商务、探亲人员颁发2年多次签证安排等。英国、比利时联合推出“签证一站式”服务，法国、意大利和新加坡分别将签证受理时间缩短为48小时、36小时和24小时。

　　对于经常出国的商务人士，多次入境、便捷通关的APEC商务旅行卡不失为一项好的选择。据崔爱民介绍，持有该旅行卡相当于获得亚太周边16个经济体5年多次签证，对商务人员尤其是民营企业人员“走出去”意义重大。目前，中方有效持卡量位居APEC各经济体首位。

　　“外交部将积极商谈双边签证互惠协定，推动更多国家对中国公民采取签证便利化措施，使外交工作成果更多转化为惠民利民便民举措，不断提高中国护照的‘含金量’。”崔爱民说。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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