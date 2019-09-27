王毅：评论新疆和香港问题必须以事实为依据

新华社联合国9月26日电（记者王文 徐晓蕾）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约中国常驻联合国代表团接受采访时，应询向路透社记者表示：如果要对中国新疆和香港事务发表评论，必须以事实为依据。中方不接受任何没有事实依据的指责。
王毅表示，中国新疆地区采取预防性反恐和去极端化措施3年来，没有再发生任何暴恐案件，对此包括维吾尔族在内的新疆各族人民都拍手称好。这一成就值得称赞。凭什么视而不见，乱发议论。
至于香港，现在的问题是一些暴力分子正在严重违反法治秩序，疯狂破坏公共设施，各方应支持香港特区政府尽快依法止暴制乱，恢复法治，而不是发出错误信号，使得那些违法犯罪分子更加有恃无恐，肆无忌惮。这才是客观公正的作法。
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