人民网>>国际

王毅：评论新疆和香港问题必须以事实为依据

2019年09月27日13:28  来源：新华网
 

　　新华社联合国9月26日电（记者王文　徐晓蕾）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约中国常驻联合国代表团接受采访时，应询向路透社记者表示：如果要对中国新疆和香港事务发表评论，必须以事实为依据。中方不接受任何没有事实依据的指责。

　　王毅表示，中国新疆地区采取预防性反恐和去极端化措施3年来，没有再发生任何暴恐案件，对此包括维吾尔族在内的新疆各族人民都拍手称好。这一成就值得称赞。凭什么视而不见，乱发议论。

　　至于香港，现在的问题是一些暴力分子正在严重违反法治秩序，疯狂破坏公共设施，各方应支持香港特区政府尽快依法止暴制乱，恢复法治，而不是发出错误信号，使得那些违法犯罪分子更加有恃无恐，肆无忌惮。这才是客观公正的作法。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved