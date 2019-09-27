美国政府计划进一步减少接收难民

新华社华盛顿9月26日电（记者孙丁 邓仙来）美国国务院26日宣布，美国政府计划在2020财年接收1.8万名难民，比前一财年减少40%，为近40年来最低水平。
美国国务院当天发表声明说，美国政府预计在新财年接收36.8万份避难申请，但只会安置其中1.8万人。声明表示，必须减轻美国移民系统的负担。
多个难民权益组织当天发表声明批评这一计划。
美国总统特朗普在移民问题上一向立场强硬，主张控制移民数量。自特朗普上台以来，美国接收难民数量连年减少，2019财年接收3万人，是1980年难民法出台以来最低水平。
美国法律规定，联邦政府须在新财年开始前向国会递交接收难民计划，并在与国会相关人士磋商后确定接收难民数量。2020财年将从10月1日开始。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】