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美国政府计划进一步减少接收难民

2019年09月27日13:25  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月26日电（记者孙丁 邓仙来）美国国务院26日宣布，美国政府计划在2020财年接收1.8万名难民，比前一财年减少40%，为近40年来最低水平。

　　美国国务院当天发表声明说，美国政府预计在新财年接收36.8万份避难申请，但只会安置其中1.8万人。声明表示，必须减轻美国移民系统的负担。

　　多个难民权益组织当天发表声明批评这一计划。

　　美国总统特朗普在移民问题上一向立场强硬，主张控制移民数量。自特朗普上台以来，美国接收难民数量连年减少，2019财年接收3万人，是1980年难民法出台以来最低水平。

　　美国法律规定，联邦政府须在新财年开始前向国会递交接收难民计划，并在与国会相关人士磋商后确定接收难民数量。2020财年将从10月1日开始。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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