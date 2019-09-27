美报告电子烟相关肺病病例已超800例

新华社华盛顿9月26日电 美国疾病控制和预防中心26日公布的最新数字显示，全美多个州已累计报告与电子烟相关的肺损伤病例805例，其中死亡病例已有13例。

美疾控中心官网当天发布的信息显示，这些肺病病例都报告曾使用过电子烟产品。该机构正与美国食品和药物管理局、各州及地方卫生部门等联合调查这些与电子烟相关的肺病病例。

据美疾控中心介绍，来自某些州的病例初步调查显示，大部分病例都报告自己曾吸过含有THC（四氢大麻酚，一种从大麻中提取的高浓度化学成分）的电子烟产品，还有不少病例称自己使用过含THC和尼古丁的电子烟，也有病例报告自己使用的电子烟产品中仅含尼古丁。

目前，调查人员仍不能确定引发这些肺病的到底是哪种电子烟产品或者哪种化学物质。疾控中心暂时建议，如有顾虑，应考虑避免使用电子烟产品。此外，任何人都不应该从非正规渠道购买电子烟产品，或擅自更改烟液成分、向其中添加不被允许的物质。

与电子烟相关的肺病病例数近来在美快速攀升，一周前这一数字为530例。电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可经由雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸气让使用者吸入。美国卫生部门曾多次提示电子烟可能带来的健康风险。美国卫生与公众服务部本月11日宣布，将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)