王毅会见日本外相茂木敏充

当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在联合国会见日本外相茂木敏充。李凉 摄

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏 李凉 杨俊）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见日本外相茂木敏充。

王毅祝贺茂木出任日本外相。王毅说，今年6月习近平主席同安倍首相在二十国集团大阪峰会期间举行会晤，两国领导人就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。中方愿同日方积极推动落实领导人共识，规划和运筹好下阶段高层往来，克服困难，排除干扰，确保两国关系沿着正确轨道持续稳步向前发展。

王毅表示，近年来中日关系内涵不断延伸，战略价值日益凸显。希望双方切实恪守中日四个政治文件确定的各项原则，建设性处理矛盾分歧，不断夯实两国关系政治基础，持续开辟新的合作前景。中日作为世界两大经济体和两大邻居，不仅应把双边关系维护好、发展好，也应共同反对保护主义和单边主义，维护多边主义和自由贸易，为地区和世界和平与繁荣注入更多正能量。双方应共同推动年内结束区域全面经济伙伴关系协定谈判，加紧打造高水平的中日韩自贸协定。

茂木敏充祝贺新中国成立70周年。表示，日中是永远的邻邦，双方应取长补短，相互学习借鉴。日中两国对地区和平稳定肩负重要责任，双方应超越矛盾分歧，发展契合新时代需要的友好关系。日方希望同中方密切高层互访，推进创新合作，深化人文交流，积极开展第三方市场合作。日方愿为推动年内结束RCEP谈判作出积极努力。

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