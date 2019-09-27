王毅会见马拉维外交部长卡塞拉

9月26日，国务委员兼外长王毅在联合国会见马拉维外长卡塞拉。 李凉 摄

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏 李凉 杨俊）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见马拉维外长卡塞拉。

王毅表示，中马建交12年来，两国关系健康稳定发展，各领域交流合作稳步推进。去年，习近平主席邀请穆塔里卡总统来华出席中非合作论坛北京峰会，两国元首举行了富有成果的会晤，引领中马关系迈上新台阶。中方愿同马方一道，继续落实好两国元首重要共识和中非合作论坛北京峰会成果，推动两国务实合作进一步发展。中方愿同马方加强在国际事务中的沟通协作，维护好双方的共同利益和中非关系大局。

卡塞拉表示，中国是马拉维和非洲国家的真正朋友，中国的发展惠及了马拉维人民。马方坚持一个中国政策，感谢中方给予马拉维的支持和帮助。马方期待马中关系进一步发展，欢迎更多中方企业赴马投资兴业。

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