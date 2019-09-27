王毅主持中国－拉共体“四驾马车”外长第七次对话

人民网联合国9月26日电（记者李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部主持中国－拉共体“四驾马车”外长第七次对话。拉共体现任轮值主席国玻利维亚外长帕里、前任轮值主席国萨尔瓦多外长代表阿兰达、候任轮值主席国墨西哥外长埃布拉德和加勒比共同体现任轮值主席国圣卢西亚外交部长弗勒德－博布伦，以及多米尼加外长巴尔巴斯、尼加拉瓜总统府国家政策部长奥奎斯特等拉共体成员国代表参加。

与会外长首先共同观看了中方制作的回顾中拉论坛成立5周年发展历程纪念视频。

王毅表示，中拉论坛成立5年来，机制建设有序推进，各领域合作成果丰硕。当前国际形势下，中拉同为发展中国家，在维护国际公平正义，捍卫自由贸易、倡导多边主义方面有广泛共同利益，理应加强协调配合，促进对话交流，成为推动世界和平与发展的生力军。中方将始终同拉美和加勒比国家一道，在平等相待、互利共赢基础上相互照顾对方核心利益和重大关切，尊重各自选择的政治体制和发展道路，秉持共商共建共享理念，推动共建“一带一路”，实现共同发展。中拉合作是双方自主自愿的选择，中国在拉美没有任何地缘政治考虑，愿在尊重地区国家意愿基础上探讨开展三方合作、多方合作，共同做大利益蛋糕，实现多赢、共赢。

王毅说，下阶段，中方愿同拉方做好四方面工作，推动中拉整体合作进一步向前发展：

第一，高质量共建“一带一路”。中国在大数据、人工智能、5G等高新技术领域具有竞争优势，中拉可在“一带一路”框架下，重点推进“网上丝路”、“数字丝路”合作。

第二，拓展新兴领域合作。提升人民生活质量是中拉双方共同政策取向，也将成为下一步合作的新增长点。中方在精准脱贫、污染防治等方面积累了丰富经验，愿同拉方分享。中方愿同拉方共同落实好中拉论坛第二届部长级会议通过的共同行动计划，为双方人民带来更大福祉。

第三，加强多边团结协作。中方支持拉美国家办好今年金砖国家领导人会晤、亚太经合组织领导人非正式会晤、联合国气候变化会议，希望以中拉论坛为平台，同拉方共同发出积极信号，支持多边贸易机制，维护中拉及广大发展中国家共同利益和发展空间。

第四，完善论坛机制建设。中方愿同拉方保持密切沟通协调，适时启动2021年在华举办中拉论坛第三届部长级会议筹备工作，办好第五届中拉智库论坛和第十三届中拉企业家高峰会，推动中拉论坛网络秘书处早日正式上线。中方愿同拉方共同克服前进路上的干扰，不断加强中拉论坛建设，推动中拉整体合作不断向前发展。

与会拉共体外长祝贺中华人民共和国成立70周年，积极评价并高度赞赏5年来拉中各领域合作取得的积极进展。表示，中国是拉美国家的重要战略伙伴，中国在拉美的存在是积极的存在，拉中合作特别是共建“一带一路”有力促进了拉美国家发展，增进了拉美人民的福祉。面对当前国际形势，拉方愿同中方进一步沟通协作，共同捍卫多边主义和国际秩序，共同努力将拉中关系提升至新水平。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(责编：贾文婷、杨牧)