（新时代的中国与世界白皮书）白皮书：中国走出一条符合国情的发展道路

新华社北京9月27日电（记者白洁、王卓伦）国务院新闻办27日发布的《新时代的中国与世界》白皮书说，70年来，中国人民艰辛探索、砥砺前行，成功开辟了中国特色社会主义道路，取得了举世瞩目的发展成就。

白皮书说，中国发展靠的是自力更生、艰苦奋斗，中国在与世界的联系互动中发展，中国发展为世界和平与发展注入了正能量，中国道路符合中国国情、适应时代要求。

白皮书指出，70年来，中国发展取得巨大成功，根本原因就是找到了中国特色社会主义这条正确发展道路并且沿着这条道路坚定不移地走下去。这是一条从本国国情出发确立、把人民利益放在首位、改革创新、在开放中谋求共同发展、全面依法治国的道路。

白皮书说，70年来，中国战胜了各种风险和挑战，创造了一个又一个举世瞩目的中国奇迹。特别是中共十八大以来，中国发展取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，比历史上任何时候都更接近民族复兴的伟大目标。中国的这条发展道路，将随着时代前进越来越显示出光明的发展前景。

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