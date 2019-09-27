（新时代的中国与世界白皮书）白皮书：中国为建设更加美好的世界贡献力量

新华社北京9月27日电（记者温馨、王卓伦）国务院新闻办27日发布的《新时代的中国与世界》白皮书指出，中国为建设更加美好的世界贡献力量。

白皮书说，中国的发展离不开世界，世界的和平发展、繁荣稳定离不开中国。世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把自身命运与世界各国人民命运紧密相连，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献智慧和力量。

白皮书指出，中国以自身发展促进世界和平与发展；坚持合作共赢、共同发展；坚定维护和推动经济全球化；积极发展全球伙伴关系；坚定支持多边主义，维护国际公平正义；积极参与引领全球治理体系改革和建设。

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