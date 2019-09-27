人民网>>国际

白皮书：建设繁荣美好世界是各国人民的共同梦想

2019年09月27日11:19  来源：新华网
 

　　（新时代的中国与世界白皮书）白皮书：建设繁荣美好世界是各国人民的共同梦想

　　新华社北京9月27日电（记者王卓伦、温馨）国务院新闻办27日发布的《新时代的中国与世界》白皮书说，建设繁荣美好世界是各国人民的共同梦想。

　　白皮书说，当今世界，和平与发展仍然是时代主题，但面临许多新问题新挑战，特别是单边主义、保护主义、霸权主义、强权政治成为影响世界和平稳定的突出因素。建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，让人民过上安宁富足的生活，是各国人民孜孜以求的共同梦想。

　　白皮书指出，当今世界正处于百年未有之大变局，中国主张推动构建人类命运共同体和新型国际关系，推动新型经济全球化，维护以联合国为核心的国际体系，推动文明交流互鉴。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved