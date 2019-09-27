（新时代的中国与世界白皮书）白皮书：建设繁荣美好世界是各国人民的共同梦想

新华社北京9月27日电（记者王卓伦、温馨）国务院新闻办27日发布的《新时代的中国与世界》白皮书说，建设繁荣美好世界是各国人民的共同梦想。

白皮书说，当今世界，和平与发展仍然是时代主题，但面临许多新问题新挑战，特别是单边主义、保护主义、霸权主义、强权政治成为影响世界和平稳定的突出因素。建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，让人民过上安宁富足的生活，是各国人民孜孜以求的共同梦想。

白皮书指出，当今世界正处于百年未有之大变局，中国主张推动构建人类命运共同体和新型国际关系，推动新型经济全球化，维护以联合国为核心的国际体系，推动文明交流互鉴。

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