（新时代的中国与世界白皮书）白皮书：中国的发展是世界的机遇
新华社北京9月27日电（记者白洁、温馨）国务院新闻办27日发布的《新时代的中国与世界》白皮书说，中国的发展对世界是机遇，不是威胁和挑战。
白皮书说，中国是世界经济增长的主要稳定器和动力源。1979年至2018年，中国经济以年均9.4%的速度快速发展，成为全球经济增长的重要引擎。把中国经济发展看作“威胁”和“挑战”，试图把中国挤出全球产业链、供应链、价值链，使中国与世界经济“脱钩”，既不可行，而且有害。
白皮书说，全方位对外开放为各国分享“中国红利”创造更多机会。中国始终是全球共同开放的重要推动者、各国拓展商机的活力大市场。
白皮书指出，中国推动高质量共建“一带一路”、搭建多边对话和合作平台、积极参与国际和地区事务并积极开展对外援助，为国际社会提供更多公共产品。
白皮书说，中国发展为其他发展中国家提供经验和借鉴。中国将通过深化自身实践，不断探索现代化建设规律、国家治理规律、人类社会发展规律，与各国加强治国理政交流，共享发展经验，共同实现良政善治。
白皮书说，中国绝不走“国强必霸”的路子。中国走和平发展道路，不是外交辞令，不是权宜之计，不是战略模糊，而是思想自信和实践自觉的有机统一，是坚定不移的战略选择和郑重承诺。无论国际形势如何变化，无论自身如何发展，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】