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白皮书：中国的发展是世界的机遇

2019年09月27日11:12  来源：新华网
 

　　（新时代的中国与世界白皮书）白皮书：中国的发展是世界的机遇

　　新华社北京9月27日电（记者白洁、温馨）国务院新闻办27日发布的《新时代的中国与世界》白皮书说，中国的发展对世界是机遇，不是威胁和挑战。

　　白皮书说，中国是世界经济增长的主要稳定器和动力源。1979年至2018年，中国经济以年均9.4%的速度快速发展，成为全球经济增长的重要引擎。把中国经济发展看作“威胁”和“挑战”，试图把中国挤出全球产业链、供应链、价值链，使中国与世界经济“脱钩”，既不可行，而且有害。

　　白皮书说，全方位对外开放为各国分享“中国红利”创造更多机会。中国始终是全球共同开放的重要推动者、各国拓展商机的活力大市场。

　　白皮书指出，中国推动高质量共建“一带一路”、搭建多边对话和合作平台、积极参与国际和地区事务并积极开展对外援助，为国际社会提供更多公共产品。

　　白皮书说，中国发展为其他发展中国家提供经验和借鉴。中国将通过深化自身实践，不断探索现代化建设规律、国家治理规律、人类社会发展规律，与各国加强治国理政交流，共享发展经验，共同实现良政善治。

　　白皮书说，中国绝不走“国强必霸”的路子。中国走和平发展道路，不是外交辞令，不是权宜之计，不是战略模糊，而是思想自信和实践自觉的有机统一，是坚定不移的战略选择和郑重承诺。无论国际形势如何变化，无论自身如何发展，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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