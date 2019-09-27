国务院新闻办公室发布《新时代的中国与世界》白皮书

新华社北京9月27日电（记者杨依军、温馨）在中华人民共和国成立70周年之际，国务院新闻办公室27日发布《新时代的中国与世界》白皮书。中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟表示，白皮书围绕“中国从哪里来、向哪里去”“中国推动建设什么样的世界”“发展起来的中国如何与世界相处”等问题，系统介绍中国的发展成就、发展道路、发展走向，深入阐述中国与世界的关系，以增进国际社会对中国发展的了解和理解。

白皮书指出，70年来，在中国共产党领导下，中国发生了翻天覆地的变化，创造了人类历史上前所未有的发展奇迹，特别是党的十八大以来，中国发展取得历史性成就、发生历史性变革。中国对世界的影响，从未像今天这样全面、深刻、长远；世界对中国的关注，也从未像今天这样广泛、深切、聚焦。

白皮书通过大量数据和事实，介绍了70年来中国发展的巨大成就、重大意义、世界贡献。白皮书指出，中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程，经济总量跃居世界第二，近14亿人民摆脱了物质短缺，总体达到小康水平，享有前所未有的尊严和权利。白皮书强调，70年来，中国人民白手起家、自力更生、艰苦奋斗，干出了一片新天地；70年来，中国在与世界的联系互动中发展，拥抱世界、学习世界、贡献世界；70年来，中国在实现自我发展的同时，为世界和平作出了贡献，为各国共同发展注入了动力。

白皮书指出，70年来，中国发展取得成功，根本原因是在中国共产党领导下，中国人民找到了中国特色社会主义这条正确发展道路并且沿着这条道路坚定不移地走下去。白皮书强调，中国特色社会主义道路，是一条从本国国情出发确立的道路，是一条把人民利益放在首位的道路，是一条改革创新的道路，是一条在开放中谋求共同发展的道路，是一条全面依法治国的道路。中国的这条发展道路，符合中国国情，适应时代要求，将随着时代前进越来越显示出光明的发展前景。

针对国际社会对中国发展的关切，白皮书强调，实现国家富强、民族振兴、人民幸福，既是中国人民的梦想，也是各国人民的共同梦想。中国的发展对世界是机遇，不是威胁和挑战。白皮书指出，中国是世界经济增长的主要稳定器和动力源，全方位对外开放为各国发展创造更多机会，中国为国际社会提供更多公共产品，中国发展为其他发展中国家提供经验和借鉴，中国绝不走“国强必霸”的路子。

面对“世界怎么了、人类怎么办”的时代之问，白皮书指出，当今世界正处于百年未有之大变局，人类社会既充满希望，又充满挑战。中国提出构建人类命运共同体，开辟出合作共赢、共建共享的发展新道路，为人类发展提供了新的选择。白皮书呼吁各国团结起来，构建新型国际关系，推动新型经济全球化，维护以联合国为核心的国际体系，推动文明交流互鉴，共同推动构建人类命运共同体，建设更加美好的世界。

随着中国的日益发展，国际社会普遍关注发展起来的中国如何与世界相处。白皮书指出，中国的发展离不开世界，世界的和平发展、繁荣稳定离不开中国。中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，坚持合作共赢、共同发展，坚持维护和推动经济全球化，积极发展全球伙伴关系，坚定支持多边主义、维护国际公平正义，推动共建“一带一路”高质量发展，积极参与引领全球治理体系改革和建设，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

当前，中国发展进入了新时代。白皮书指出，新时代的中国，走中国特色社会主义道路的决心不会改变，与其他国家互学互鉴、合作共赢的决心不会改变，与世界携手同行的决心不会改变。未来之中国，将以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。

白皮书最后指出，当今世界，各国的前途命运从来没有像现在这样紧密相连。每个国家都和世界的前途命运休戚相关，只要目标一致、团结起来，共享机遇、共迎挑战，就能构建人类命运共同体，建设更加美好的世界，走向更加光明的未来。

《新时代的中国与世界》白皮书，由前言、正文和结束语组成，全文2.9万余字。白皮书以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8个语种发布，由人民出版社、外文出版社分别出版，在全国新华书店发行。

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