人民网>>国际

乌兹别克斯坦将下调增值税税率

2019年09月27日11:03  来源：新华网
 

　　新华社塔什干9月27日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫日前签署法令，自今年10月1日起将乌增值税税率从目前的20%下调至15%，以提升营商环境。

　　乌财政部副部长迪尔绍德·苏丹诺夫表示，降低增值税税率将使国家财政收入每年减少约10万亿苏姆（约合10.5亿美元），相当于乌国内生产总值的2%左右。

　　乌兹别克斯坦国立大学教授哈桑·阿布卡斯莫夫表示，乌下调增值税税率将有助于为实体经济创造良好的营商环境，有利于吸引外国投资，加快乌经济发展步伐。

　　2019年是乌兹别克斯坦“积极投资和社会发展年”，乌计划吸引外国直接投资42亿美元，是去年的1.5倍。

　　自2016年米尔济约耶夫当选总统以来，乌兹别克斯坦采取了一系列措施推动经济改革，包括取消外汇兑换管制、降低税负以及对引进外资给予优惠等。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved