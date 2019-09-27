乌兹别克斯坦将下调增值税税率

新华社塔什干9月27日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫日前签署法令，自今年10月1日起将乌增值税税率从目前的20%下调至15%，以提升营商环境。
乌财政部副部长迪尔绍德·苏丹诺夫表示，降低增值税税率将使国家财政收入每年减少约10万亿苏姆（约合10.5亿美元），相当于乌国内生产总值的2%左右。
乌兹别克斯坦国立大学教授哈桑·阿布卡斯莫夫表示，乌下调增值税税率将有助于为实体经济创造良好的营商环境，有利于吸引外国投资，加快乌经济发展步伐。
2019年是乌兹别克斯坦“积极投资和社会发展年”，乌计划吸引外国直接投资42亿美元，是去年的1.5倍。
自2016年米尔济约耶夫当选总统以来，乌兹别克斯坦采取了一系列措施推动经济改革，包括取消外汇兑换管制、降低税负以及对引进外资给予优惠等。
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