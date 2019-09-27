第二届“难忘的旅华故事”征文比赛结果揭晓

人民网东京9月27日电（记者刘军国）由日本侨报出版社主办、中国驻日本大使馆担任后援单位的第二届“难忘的旅华故事”征文比赛9月25日公布评选结果。早稻田大学法学专业硕士二年级学生乘上美沙摘得“中国大使奖”桂冠。

乘上美沙的作文题目为“红羽毛给予的幸福”。文章围绕大赛第二个主题“在中国收获到的幸福”进行展开。2011年，在大连国际学校留学的乘上同学听说了东日本大地震的消息后，便与同学们一起发起募捐活动。起初，她担心中国学生会受历史课上提及的中日历史问题影响，而不愿伸出援手。但是，当他们拿出捐款箱时，许多师生毫不犹豫地献出了自己的一份爱心。那时的校园里，“红羽毛沐浴在阳光下，熠熠生辉。”乘上美沙字里行间，流淌着对中国人的感激之情。

乘上美沙高兴地说：“虽然我回国已经有一段时间了，但是本次征文比赛给了我一个绝佳的机会，让我写下那段至今仍深深烙印在脑海中、永不褪色的回忆。当时与我一起发起活动的同学在听说我获奖的消息后也非常激动。今后，我也希望能够将自己的亲身经历、体验分享给更多的人，以此来促进日中间的友好交流与发展。”

此外，本次大赛评出一等奖5名、二等奖20名以及三等奖44名（获奖者名单参考http://duan.jp/cn/2019shou.htm）。值得一提的是，日本众议员铃木宪和荣获特别奖。据介绍，本届大赛共收到300多篇投稿，是去年的近三倍，这反映了当前中日关系不断改善向好，日本民众对华好感不断提升。

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