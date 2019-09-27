中国驻法国大使馆举行2019年国庆系列招待会

卢沙野大使致辞

人民网巴黎9月26日电（记者李永群、葛文博、刘玲玲）25日和26日，中国驻法国大使馆分别举行庆祝中华人民共和国成立70周年招待会外宾专场和华侨华人专场。法国宪法委员会主席法比尤斯、农业和食品部长纪尧姆、国民议会副议长勒富尔、国民议会法中友好小组主席陈文雄、参议院副议长康薇-穆蕾、参议院外事委员会主席康鹏等来自法国政府、议会、政党、军队、经济、科教、文化、媒体等各界人士，各国驻法外交使节及联合国教科文组织副总干事曲星等国际组织代表近700人出席25日活动。旅法华侨华人、驻法中资机构、中文媒体、留法学生学者、汉语推广教师和志愿者代表等800余人出席26日活动。

中国驻法国大使卢沙野在系列招待会中致辞表示，中华人民共和国成立70年来,在中国共产党的领导下，勤劳、勇敢、智慧的中国人民万众一心，奋勇拼搏，创造了人类发展史上的奇迹，奏响了改天换地的“命运交响曲”。站在新的历史起点上，中国将坚定不移地走和平发展道路，奉行互利共赢的对外开放战略；努力践行新发展理念，建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国；继续推进“一带一路”国际合作，与世界分享发展机遇；努力维护多边主义，为全球治理贡献中国智慧和中国方案，推动构建以相互尊重、公平正义、合作共赢为核心的新型国际关系和人类命运共同体。

卢沙野指出，今年也是中法建交55周年。当今世界正面临百年未有之大变局。中法作为联合国安理会常任理事国和有全球影响力的大国，有责任引领世界坚持走和平发展、合作共赢之路。在两国元首的战略引领下，中法关系展现出新时代风貌，正迎来前所未有的发展前景。

招待会上，来宾们共同欣赏了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题图片国际巡展”和短片《追梦人：中国2019》。旅法侨胞深情歌唱《我爱你中国》，留法学子以中国民乐四重奏演绎法国名曲《香榭丽舍》和中国名曲《阳春白雪》，为招待会增添了节日的欢乐气氛。

中国驻法国大使馆和法国《外交信笺》杂志合作刊发的《庆祝中华人民共和国成立70周年和中法建交55周年专刊》在招待会上首发。全国人民代表大会环境与资源保护委员会主任委员、中法友好小组组长高虎城，中国人民对外友好协会会长李小林，广州市市长温国辉，丝路基金董事长谢多以及法国前总理拉法兰、国民议会法中友好小组主席陈文雄、参议院法中友好小组主席雷纳尔等两国政界、企业界、学界人士为专刊撰文。卢大使接受杂志书面采访，就中国外交政策、中法关系、中欧关系、多边主义、“一带一路”倡议、中美贸易摩擦等介绍中方立场主张。

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