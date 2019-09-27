中国驻荷兰使馆举办新中国成立70周年国庆招待会

人民网海牙9月27日电（记者 郑彬）当地时间9月26日晚，中国驻荷兰大使兼常驻禁化武器组织代表徐宏在使馆举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。荷兰司法与安全部国务秘书布鲁克斯·克诺尔、国王首席秘书汪一力、助理国防军司令布拉奎尔、禁化武组织总干事阿瑞亚斯、国际法院副院长薛捍勤及荷兰政府、议会、王室、军队等各部门政要、社会各界友好人士、各国驻荷使节、国际机构负责人、中资机构、留学生和华人华侨代表、在荷中国籍国际职员等700余人共同出席。

招待会在庄严的中荷两国国歌声中拉开帷幕。徐宏大使在致辞中表示，70年来，中国的发展进步举世瞩目。中国已成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国和外资流入第二大国。中国载人航天、探月工程实现千年飞天梦想，高速铁路、5G通信、超级计算“跑”出中国速度，中国发明专利申请量连续多年居世界首位。此外，中国人权事业全面发展，人民的获得感、幸福感、安全感空前提升。改革开放以来，中国7亿多贫困人口摆脱贫困，成为首个实现联合国千年发展目标减贫目标的发展中国家。

徐宏大使指出，中国的发展进步离不开世界，世界和平繁荣也离不开中国。中国在国际社会应对1997年亚洲金融危机、2008年国际金融危机中发挥了中流砥柱的作用。中国向160多个国家和国际组织提供了发展援助，并积极参加联合国维和行动，已累计派出维和人员近4万人次。中国已成为全球经济增长的主要动力，对世界经济增长的贡献率超过30%。此外，中国与国际社会在应对恐怖主义、气候变化等全球性挑战中携手同行。近年来，中国先后提出了构建新型国际关系、构建人类命运共同体主张，按照共商、共建、共享原则推进“一带一路”建设，为全球治理贡献中国方案和中国智慧。

在解释中国如何在短短70年中取得如此巨大发展成就时徐宏大使指出，根本原因在于中国人民在中国共产党的领导下，选择了一条适合自己的发展道路。中国共产党和中国政府的初心和使命就是为人类谋幸福。中国坚持和发展中国特色社会主义，坚持以人民为中心，坚持改革开放，坚持走和平发展道路。全国各族人民披荆斩棘、团结奋斗，不断创造奇迹，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

在谈到中荷关系的发展前景时徐宏大使表示，荷兰是最早承认新中国的西方国家之一，特别是2014年中国国家主席习近平对荷兰的成功访问，使双边关系发展进入历史最好时期。荷兰作为“欧洲门户”，已成为“一带一路”建设和欧亚互联互通的重要枢纽。未来，中荷两国要做相互尊重、真诚相待的伙伴，开放务实、互利共赢的伙伴，共迎挑战、共促发展的伙伴，共同维护多边主义和自由贸易，协力应对气候变化，促进国际社会和平、安全和共同繁荣。

布鲁克斯·克诺尔则表示，当前，中国已成为荷兰最重要的伙伴之一，两国在经贸等各领域中的合作不断深化。未来，荷兰期望与中国发展更为密切的友好关系，这在目前国际秩序受到挑战、多边体系受到冲击的状况下尤为重要。中荷两国在知识产权保护、网络安全维护、联合国和世贸组织改革等诸多领域有着广阔的合作前景。

在热烈、友好的气氛中，与会来宾高度评价中国发展取得的成就和在国际事务中的积极作用，畅谈中荷两国关系未来的美好前景，期待双方全面合作伙伴关系取得更大发展。

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