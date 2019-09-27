“区域层面上的一带一路”国际研讨会在比利时举行

人民网布鲁塞尔9月27日电（记者 郑彬）当地时间9月26日，主题为“区域层面上的一带一路”的国际研讨会在比利时首都布鲁塞尔成功举行。
此次研讨会由中国-中东欧研究院和匈牙利安塔尔·约瑟夫知识中心共同举办。会上，来自中国与匈牙利、波兰和比利时等国的专家学者就如何从亚洲和欧洲不同角度解读“一带一路”倡议、更加切实有效地实现“一带一路”项目落地以及推动“一带一路”与其他区域性互联互通战略对接等问题进行了深入探讨。
匈牙利安塔尔知识中心执行副主任安塔尔·霍尔瓦特·维罗妮卡和中国社会科学院欧洲研究所副所长、中国-中东欧研究院执行院长陈新等分别在会上致辞。
在接受记者采访时，陈新院长表示，“一带一路”倡议在欧洲引起的共识越来越广泛，目前已有超过一半的欧盟成员国与中国签署了“一带一路”合作备忘录，中欧双方在“一带一路”框架下的合作进展显著。“一带一路”倡议切实为欧洲国家带来了发展实惠，不仅推动了中欧间贸易增长，也为欧洲当地一些传统的工业城市发展转型带来了新的机遇。可以预见，中欧双方在“一带一路”框架下未来的合作前景非常广阔。
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