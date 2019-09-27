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上海绒绣欧洲交流展在丹麦开幕

2019年09月27日09:57  来源：人民网-国际频道
 
宾客跃跃欲试亲自尝试绣制绒绣。摄影 张力
宾客跃跃欲试亲自尝试绣制绒绣。摄影 张力

人民网哥本哈根9月26日电（王文） 作为庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动之一，应哥本哈根中国文化中心邀请，“上海绒秀欧洲交流展”开幕式于9月26日上午在哥本哈根皇家划船俱乐部举办。该活动由文化中心、上海市对外文化交流协会、上海工艺美术博物馆、丹麦国际交流文化协会和哥本哈根皇家划船俱乐部联合举办。开幕式由中心主任张力主持，驻丹大使馆文化参赞李鸿女士、上海工艺美术博物馆董事史亮和副馆长陈毓其、丹麦国际文化协会主席Finn Andersen、俱乐部主席Niels Holmquist等各界嘉宾100余人参加。

驻丹麦大使馆文化参赞李鸿女士致辞：“在伟大祖国诞生70周年之际，上海作为中国改革开放的窗口城市，其经济社会发展成就领跑全国。我们今天通过该展览，也可以从一个侧面了解到新中国成立以来取得的巨大发展成就。明年是中丹建交70周年，我们希望中丹文化交流活动更加密切，推动中丹两国和两国人民间的友谊。”

俱乐部主席Niels Holmquist也表达了对中国文化的喜爱：“哥本哈根中国文化中心在我俱乐部举办绒绣展，给我俱乐部成员和丹麦民众一个非常好的机会，欣赏中西结合的艺术作品，这是我俱乐部的荣幸。我谨代表我俱乐部感谢中国文化中心，欢迎贵中心在我俱乐部举办更多的文化活动。”

现场共展出了《浦东新貌》、《祈祷》、《板上油画》、《茶桌》等40幅上海绒绣作品，有新时代城市风貌的体现，也有人物生动形象的呈现，更有传统油画的复刻。作品色彩浓郁、富有层次，全方位展现了绒绣作品的精美高雅、和谐生动。博物馆解说员带领着宾客们观赏绒绣作品，向他们展示了中西方文化艺术相融合的独特魅力，以绒绣为媒介介绍上海作为国际大都市的变化与进步。

上海绒绣享有“东方油画”的美誉，于2011年列入中国非物质文化遗产名录。在交流展现场动静相辅，讲学相成。同时，现场还有绒绣技艺的展示环节，由上海绒绣第三代传人范淑君为大家现场演示绣制绒绣，现场的宾客认真地观摩老师那娴熟灵巧的针法上下翻飞。看到老师如魔术师般把一块普通的布瞬间变成精美的艺术品，宾客都跃跃欲试，自告奋勇亲自尝试绣制绒绣。

一位宾客看着精美的作品，对工作人员说：“真是大饱眼福啊。我不仅领略了绒绣的魅力，也更了解了上海。上海是我早就想去的城市。看了此次展览，我更想去了。”

嘉宾合影留念。摄影 张力
嘉宾合影留念。摄影 张力
(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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