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东航举办中日航线开航40周年纪念祝贺会

2019年09月27日09:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京9月26日电（记者刘军国）中国东方航空中日航线开航40周年纪念祝贺会24日在东京举行。中国驻日本大使馆公使郭燕、日本前首相福田康夫、中国东方航空集团有限公司副总经理田留文、日本国土交通省航空局大规模自然灾害对策本部长松永康男、中国驻东京观光代表处首席代表王伟等两国250多人出席。

郭燕首先代表中国驻日本使馆对东航中日航线开航40周年表示热烈的祝贺。郭燕说，1979年上海到长崎航线开通，这是中日之间开通的第3条定期航线，此后40年在东航的不懈努力下，不仅东航自身得到了巨大的发展，也为中日交流往来做出了贡献。现在中日关系得到了良好的发展和改善，希望东航在这新的历史起点上，抓住机遇不断发展壮大，并发挥自身优势促进中日各领域交流往来。

日本国土交通省国土交通大臣赤羽一嘉也发来贺电。他在贺电中说，自日中两国签订航空协定以来，日中人员往来不断扩大，1979年东航开通日中航线借航空促进日中友好交流的贡献巨大，他并对东航未来的发展充满期待。

田留文在致辞中说，1979年9月13日，上海到长崎的航线开通，是当时长崎与中国大陆的唯一桥梁，并为1996年上海与长崎缔结友好城市关系贡献了力量。未来东航将继续扩大市场，开创新的局面。

王伟说，东航中日航线开航40周年，每年为400万人架起了空中的桥梁，他为东航一直以来的贡献和成就表示感谢和祝贺。

据悉，中国东方航空是中国三大国有骨干航空运输集团之一，拥有62年的历史，员工约十万人，并拥有720余架，位居全球航空公司前十。1979年9月13日中日邦交正常化之际，上海至长崎航线开通，这是中日之间开放的第3条定期航线。40年间东航不管扩大中日间的航空网络，架起了中日友好的空中桥梁。如今东航的通航点北到札幌的新千岁机场、南到冲绳的那霸机场，日本18城市与中国18城市之间实现通航，共开通了52条航线，航班每周614班，每天运送旅客12000人、行李12000件。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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