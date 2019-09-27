驻菲使馆举行庆祝新中国成立70周年招待会

中新社马尼拉9月26日电 (记者 关向东)中国驻菲律宾大使馆26日在马尼拉举行庆祝新中国成立70周年招待会。

图为参加招待会的菲律宾侨领黄锡堃参观图片展。中新社记者 关向东 摄

菲律宾代理外长马拉亚，菲各界友好人士，各国驻菲使节以及华侨华人、中资机构和留学生代表近1000人出席招待会。会场外同时举办的新中国成立70周年主题图片展吸引不少与会人士驻足观看。

驻菲大使赵鉴华表示，新中国的70年，是中华民族从站起来、富起来到强起来伟大飞跃的70年；是中国人民生活更加幸福的70年；是中国通过创新持续释放发展潜力的70年；是中国从封闭落后到前所未有走近国际舞台中央的70年。

图为驻菲大使赵鉴华致辞。中新社记者 关向东 摄

赵鉴华表示，过去三年中，在习近平主席和杜特尔特总统战略引领下，中菲关系稳步向前，不断取得扎实成果。

中菲共享发展红利。中国是菲最大贸易伙伴、第一大进口来源国和出口目的地以及第二大游客来源国。2018年，双边贸易额达到557亿美元，中国对菲投资总额为6662万美元，中国来菲游客超过120万人次。

中菲共谱友谊新篇。过去三年来，中方已提供27.5亿人民币(约合3.98亿美元)无偿援助和2.73亿美元软贷款支持菲“大建特建”计划。2019年至2021年，中国还将对菲提供30亿元人民币(约合4.21亿美元)无偿援助。

中菲共护和平环境。南海问题不是中菲关系的全部，分歧也不是南海问题的全部。中国愿同菲方相向而行，充分发挥南海问题双边磋商、海警合作联委会等机制作用，妥善管控海上分歧，推动海上油气共同开发取得新进展。中方也将积极支持菲作为中国-东盟关系协调国发挥积极作用，致力于实现三年完成“南海行为准则”磋商，使南海成为和平之海、友谊之海、合作之海。

菲律宾代理外长马拉亚致辞祝贺中华人民共和国成立70周年，表示自1978年改革开放以来，中国人民摆脱了贫困，建立起一个繁荣、充满活力和创新的社会。这一世界奇迹，鼓舞着包括菲律宾在内的邻国和世界上许多国家。他期望菲中两国继续富有成效地交流与合作。(完)

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