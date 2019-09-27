人民网>>国际

日本允许“旭日旗”进奥运赛场招致邻国抗议

2019年09月27日09:39  来源：中国青年报
 

　　东京奥运会、残奥会组委会9月3日宣布，日本将允许“旭日旗”进入2020年奥运会赛场。他们给出的理由是：“旭日旗在日本国内被广泛使用，我们认为旗帜本身并不会成为政治性的宣传工具，所以并不打算将其规定为应禁止携带的物品。”此举引发了在二战期间曾遭受日本侵略的邻国各界的抗议。

　　“旭日旗”又称日本军旗，带有红日和旭日光芒图案，是原日军以及现在的日本自卫队所采用的军旗。二战后，依据日本新宪法，旧式军队解散，成立了自卫队。1945年8月15日日本宣布无条件投降时，“旭日旗”曾被禁用。但上世纪50年代，日本自卫队又开始使用“旭日旗”。2013年，日本政府曾发表声明称，“旭日旗”和日本国旗“日章旗”都是日本的象征，具有同样地位。

　　韩国媒体报道称，东京奥运会组委会允许在东京奥运会期间使用“旭日旗”，东京残奥会的奖牌设计也很容易让人联想到“旭日旗”，这不可接受。韩国外交部发言人金仁澈3日曾表示，周边国家把“旭日旗”看作日本军国主义和帝国主义的象征，日方应以谦虚的态度正视历史。韩国文化体育观光部11日表示，他们已致函国际奥委会(IOC)主席托马斯·巴赫，要求国际奥委会发挥积极作用，促使日本奥组委采取彻底的对策，禁止携带“旭日旗”进入赛场。信中说，“旭日旗”会令韩国、中国和东南亚等曾遭受侵略的国家和人民联想到痛苦和屈辱的历史。国际足联已禁止使用“旭日旗”，东京奥运会却允许使用“旭日旗”，这与追求爱与和平的奥运会精神背道而驰。韩国诚信女子大学教授徐坰德18日表示，他们已向美联社等全球31家主要媒体发送邮件，呼吁各方阻止东京奥运会使用“旭日旗”。徐坰德表示，《奥林匹克宪章》第50条第2项禁止任何形式的示威和政治行为，东京奥运会允许使用“旭日旗”显然违反了这一条。

　　朝鲜媒体近日也纷纷发表文章，谴责东京奥运允许“旭日旗”入场，称这是“为军国主义招魂”，是对曾遭受日本帝国主义侵略的亚洲人民的亵渎，是对追求和平与友谊的奥林匹克精神的嘲弄。

　　9月23日，中国民间对日索赔联合会以会长童增的名义致函国际奥委会，对东京奥组委允许观众携带“旭日旗”表示抗议，要求东京奥运会禁用“旭日旗”。信中说：“‘旭日旗’被战争受害国家视为侵略战争和军国主义的象征。出于这样的原因，无论出于何种目的，都不能让‘旭日旗’出现在奥运会赛场上，更不用说还让这种旗帜以加油助威的正面形式出现。”“对于旨在展示各国和平友好的奥运会来说，允许在奥运会期间展示‘旭日旗’，是想利用奥运会来淡化日本昔日所犯下的滔天罪行，是对奥林匹克和平精神的玷污，将对奥运会的正常举办造成极大的影响。”

　　对于外界的反对声浪，日本方面一直在狡辩。外务省新闻官大鹰正人18日声称，说“旭日旗”是军国主义的象征，这是“完全没有的事”，因为“世界上有一部分人抱有错误的理解”。大鹰正人说，“旭日旗”上的图案是长期以来日本人都非常熟悉的设计图案，(军旗)只是采用了这一图案。东京奥组委主席森喜朗更是明确表示：“没有设想将‘旭日旗’列为禁止带入(奥运场馆)的物品。”

　　在日本，“军旗文化”渗透在社会生活的很多方面。比如说，棒球、足球赛场上挥舞军旗加油助威的情景屡见不鲜，唱片封面图案、儿童游戏机中也经常出现日本军旗。主张为当年的殖民统治道歉的日本主流媒体朝日新闻社，其社旗居然采用的也是“旭日旗”设计。“旭日旗”更是被日本右翼团体当成在公共场合造势的工具，每年8月15日“终战纪念日”，都会有一小撮右翼分子举着“旭日旗”去靖国神社鼓噪。一些日本政客也经常利用“旭日旗”哗众取宠。就在9月15日，有日本右翼团体在东京举着“旭日旗”游行，并呼喊“日韩断交”、“朝鲜人滚回去”等口号。

　　与日本形成鲜明对照的是，德国纳粹的“万字符”当年在欧洲也曾寓意好运，但因为二战改变了它的含义，战后德国一直严禁使用与纳粹有关的标志，包括“万字符”。德国刑法典第86条规定，在德国境内展示纳粹标志的人将面临最高3年有期徒刑或罚款。日本如此使用和“偏爱”“旭日旗”，归根结底是由于他们在战后没有对军国主义势力进行彻底清算，日本一些政客和右翼势力甚至仍然在试图美化侵略战争，掩盖当年罪行。所以，东京奥组委允许观众将“旭日旗”带入奥运场馆招致国际社会的严重不满，也就是很自然的事情了。

　　本报北京9月26日电

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved