世界的镁光灯聚焦！国庆70周年阅兵在即，外媒这样说……

中新网9月27日电 北京时间10月1日，隆重的国庆庆典将在北京举行，纪念中华人民共和国成立70周年。在这场盛大庆典即将来临之际，世界各国媒体的镁光灯，纷纷聚焦中国。对于此次国庆庆典和阅兵仪式，外媒形容为“史上规模空前”的“一场盛宴”。

9月25日上午，在阅兵训练采访活动中，一名外国记者拍摄中国人民解放军联合军乐团。中新社记者 侯宇 摄

英国广播公司(BBC)表示，1949年10月1日新中国的成立，宣告了现代中国的诞生。虽然每年中国都会在10月1日举行纪念活动，但2019年的庆典规模，将是“前所未有”的。

本次庆典囊括多项活动，路透社认为，阅兵仪式将是其中的“亮点”。

【期待！外媒称中国国庆阅兵将规模空前】

近日，中新社记者探访了位于北京市郊的国庆阅兵训练场，了解国庆阅兵的相关组织与训练情况。中新社记者 崔楠 摄

法新社报道称，70年来，中国从一个饱受战争和饥荒蹂躏的国度，变成一个强大的现代化民族国家。不断增强的经济和军事实力，使得它受到国际社会的广泛关注。因此，本次中国国庆“大阅兵”，无疑是各方关注的焦点。

不少外媒将此次阅兵与新中国成立60周年阅兵，和2015年中国纪念抗日战争胜利70周年的阅兵式进行对比后发现，本次阅兵将是一场盛宴。多家外媒使用了“规模空前”、“引人注目”等词汇，来表达期待之情。

卡塔尔半岛电视台报道称，中国上一次举行类似规模的阅兵是在2015年。当时，1.2万名士兵参加了纪念二战结束70周年的阅兵式。英国《每日邮报》则表示，“10月1日在中国首都举行的阅兵式，将是中国历史上最大的阅兵式”，阅兵式结束后，还将有“10万人参加群众游行。”

马来西亚《星报》刊文称，虽然届时北京安保方面会比较严，但这是值得的，因为这样规模的庆祝活动数年才会举行一次。

9月25日上午，在阅兵训练采访活动中，中国人民解放军联合军乐团在训练。中新社记者 侯宇 摄

新加坡《联合早报》则在相关报道中，详细介绍了将接受检阅的士兵方阵，并称这些队伍体现了中国军队改革后的新面貌。

在阅兵仪式中，英姿飒爽的女兵方阵，一直是镁光灯的焦点。《每日邮报》9月4日还以特写形式报道了2015年参与阅兵的女兵门佳慧。文中引述门佳慧的话说，从军虽然艰苦，但为了完成任务，这些都不算什么。她说：“我从未后悔成为一名军人”。

中国本次阅兵，将首度安排两名女将军担任女兵方队的领队。这也是历次阅兵中，首次在徒步方队安排女将军受阅。

此外，《美国国防新周刊》、亚洲新闻台等外媒，还纷纷报道近日国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦的表态。吴谦指出，70年来，中国军队的发展壮大有目共睹。我们既没有意图，更没有必要通过阅兵来“秀肌肉”。

【聚焦！外媒热议哪些武器装备将亮相】

资料图：2015年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会，东风-31弹道导弹发射车接受检阅。

本次中国国庆阅兵中即将亮相的武器装备，是外媒热议的另一大焦点。

1984年阅兵，中国首次展示陆基洲际导弹；

1999年阅兵，最受关注的，是“东风-31”洲际弹道导弹；

2009年阅兵，中国展示的武器包括巡航导弹、反舰弹道导弹，及多种战略导弹。

因此，今年的国庆阅兵将有什么武器装备登场，备受关注。

自9月以来，日本共同社就对阅兵演练进行了连续报道，不仅对演练中出现的“歼-20”等武器装备表达了关注，还对正式阅兵时将出现何种武器，表现出浓厚的兴趣。

尼日利亚《每日信报》则注意到，本次阅兵式展出的装备，均是现役主战装备，全部为中国国产。而泰国《世界日报》、韩国KBS电视台等媒体也纷纷分析，中国的阅兵式上将有哪些“国之重器”亮相。

资料图：2015年9月3日，纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年大会在北京举行，歼-15舰载机梯队接受检阅。中新社记者 侯宇 摄

美国《洛杉矶时报》称，中国将在阅兵式上展示580台(套)装备。阅兵式上，将有更多的飞机，更多由中国制造的火箭，更多展示中国技术的先进军事装备。

其报道称，常规的喷射尾迹的飞机队列将出现，不那么常见的、组成“70”字样的直升机队列也将接受检阅，它们将携带鲜艳的旗帜，象征着中国革命烈士的精神。

新加坡《海峡时报》则援引南洋理工大学国防与战略研究所军事专家Collin Koh的观点，对届时常规武器与战略武器展出的比例感到关心。

“东风-41”导弹，成为多家媒体关注重点。英国路透社、日本放送协会(NHK)、澳大利亚广播公司等媒体，都在报道中提及该导弹。美国《外交官》杂志更是专门发布了一篇报道，分析了“东风-41”现身阅兵式的可能性。

资料图：2015年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会在北京隆重举行，图为指挥信息系统装备方队接受检阅。

虽然外媒已经开始扎堆预测，不过对于“东风-41”导弹是否会亮相，在9月24日下午举行的庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心第一场专题集体采访中，阅兵联合指挥部办公室常务副主任、中国人民解放军中部战区副参谋长谭民少将表示：“还有一周时间，请大家拭目以待，相信不让大家失望”。

俄罗斯专家也认为，本次阅兵将成为“军事迷的盛宴”。俄罗斯卫星网刊登署名瓦西里 卡申的评论文章称，每次阅兵，都标志着中国军事实力的某一发展阶段。而此次阅兵式所展示的装备，将凸显现代化中国的力量和决心。(完)

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)