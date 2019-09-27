裂痕颇深！日韩首脑一年未对话 两国第一夫人展开外交

中新网9月27日电 据日本共同社报道，韩国总统文在寅结束伴随出席联合国大会的访美日程，26日回国。他未与日本首相安倍晋三举行会谈，两国首脑自2018年9月以来一直未曾对话。虽然文在寅在与美国总统特朗普的会谈以及联大一般性辩论的发言中没有批评日本，但日韩间的裂痕仍然颇深。

资料图：韩国总统文在寅。

日媒称，文在寅在访美中煞费苦心的是，与对韩方决定废弃日韩《军事情报保护协定》(GSOMIA)表示关切的美国修复关系。

文在寅在与特朗普的会谈中，提出从美国购买液化天然气(LNG)以及设立美韩车企合资公司计划，彰显为美国经济作贡献的姿态。

会谈没有涉及GSOMIA和对日关系，成为主要议题的是明年以后的驻韩美军驻留经费负担比例问题。对于摆出要求韩方大幅增加负担姿态的特朗普，文在寅指出韩国的负担一直在增加，还介绍了今后购买美国产武器的计划。虽然他据此要求“公平负担”驻留经费，但预计今后两国间谈判将很艰难。

代替日韩两国首脑，文在寅夫人金正淑和安倍夫人昭惠继6月的二十国集团(G20)大阪峰会之后，又在纽约会面。两人还互相拥抱，被韩国媒体称为“第一夫人外交”，成为了话题。

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