土耳其伊斯坦布尔5.7级地震后发生28次余震 致8人伤

中新网9月27日电 据“中央社”报道，美国地质勘探局指出，土耳其第一大城伊斯坦布尔发生规模5.7级地震。据初步报告显示，主震后又发生28次余震，造成若干房屋毁损，另有8人轻伤，有一间清真寺尖塔被震断。

据报道，结束在美国纽约出席联合国大会行程返国的埃尔多安，在伊斯坦布尔阿塔图克机场称，地震造成8个人受轻伤，“据土耳其灾害与应变管理署(AFAD)，这起地震规模为5.8级，截至目前有28次余震”。

土耳其灾害与应变管理署指出，这起地震震中在伊斯坦布尔斯里乌里(Silivri)外海约22公里处，震源深度为6.99公里。据美国地质勘探局网站，这起地震规模为5.7级。当地时间26日上午，伊斯坦布尔也曾发生规模3.6级地震，震中在马尔马拉海。另外，斯里乌里外海24日也曾发生规模4.6地震。

报道称，伊斯坦布尔之外，柯加里省、萨卡里亚省、雅洛瓦省、泰基尔达格省、艾迪尼省、马尼沙省、柯莱利省等邻近地区，也都感受到当天下午的地震。柯加里省省长阿克索伊和萨卡里亚省的土耳其灾害与应变管理署官员称，暂无不幸消息传出。

卫生部长克扎在“推特”发文说，“没有人员因为这起地震而丧生，是我们最大安慰”。他并强调，卫生部持续注意是否会有任何型态灾难发生。土耳其灾害与应变管理署指出，伊斯坦布尔苏丹加济和艾郁普有两栋房屋受损；席林纳夫莱尔一栋建物因地震而倾斜，已进行人员疏散。

另据报导，伊斯坦布尔阿瓦奇拉尔的突肯麦兹清真寺(Tukenmez Cami)，其中一根尖塔被震断。

伊斯坦布尔巿长伊玛莫鲁(Ekrem Imamoglu)根据初步报告指出，没有人员丧生或身受重伤令他感到欣慰。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)