中泰两国大学签署汉语国际教育硕士联合培养协议

人民网曼谷9月26日电（记者 孙广勇）9月26日，《中国上海大学与泰国宋卡王子大学普吉校区联合培养硕士生合作协议书》签署仪式在泰国普吉举行。宋卡王子大学副校长林朋博士（Dr. Pun Thongchumnum）出席签署仪式并与上海大学校长代表阚怀未女士交换了协议书。

目前，汉语国际教育发展繁荣，泰国对本土汉语教师的需求尤为迫切。为此上海大学和宋卡王子大学融合各自的优势学科，以汉语国际教育专业和中国研究专业为基础，采用“1+1”模式和双导师制，培养具有扎实的汉语言文化基础、熟练的跨文化汉语教学能力的国际化专门人才。

本项目培养方案和教学计划由两校共同制定，相互承认部分科目及学分，2020年开始面向全球招生。项目培养目标是培养泰国本土汉语师资，提高泰国汉语教育与教学水平。项目培养特色在于“1+1”与“双学位”，即学生在上海大学成功完成第一学年学习后，第二学年进入宋卡王子大学普吉校区学习并完成学业论文，满足两校培养方案要求的学生可申请获得上海大学和宋卡王子大学的双硕士学位。

林朋副校长致辞时说：“泰国是一个旅游业发达的国家，在中泰交流往来频繁的今天，许多行业需要大量汉语人才。汉硕联合培养课程有助于加强泰南地区本土汉语教师的培养，为中泰汉语师生提供更多的汉语进修与学习机会。”

宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波在致辞中说道：“汉硕‘1+1’双学位合作协议的签署离不开中泰两方的竭诚努力。两大高校今天所达成的合作成果将是献给中华人民共和国成立70周年华诞最好的生日礼物，也将是中泰友谊的最好见证。”

上海大学与宋卡王子大学的合作始于2003年，双方以宋卡王子大学普吉孔子学院为合作和交流平台，在中文教育、中国研究和商务英语等领域精诚合作，共同培养了四百余名泰国学生，不仅为政府部门、教育机构、旅游行业、国际医疗等领域输送了高质量汉语人才，也给两校深入合作夯实了基础。

本项目也是上海大学加强“一带一路”沿线教育合作的又一案例，将人才培养特色与地区发展的实际需求相结合，也是上海大学贯彻落实《中国教育现代化2035》的重要举措，为推动中国与其他国家学位互认，标准互通，经验互鉴提供实践平台。

普吉孔子学院作为中泰交流沟通的平台和桥梁，也将继续为中泰高校牵线搭桥，促进双方教育交流与合作，为中泰教育贡献力量。

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