特朗普借联大炒作委内瑞拉问题 会见反对派代表

美国总统唐纳德·特朗普25日在纽约参加联合国大会期间频频拿委内瑞拉局势“做文章”：会见委内瑞拉反对派代表，赞扬多名拉美国家领导人承认委反对派要员胡安·瓜伊多的临时总统身份，对委内瑞拉政、军高级官员发布旅行禁令，承诺增加对委反对派的资金援助。

【冷对委政府】

特朗普25日会见出席联大的委内瑞拉反对派代表，而不是委内瑞拉政府代表。

这次联大期间，联合国承认委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗政府及其所派代表团。

美国白宫随后宣布一条覆盖广泛的旅行禁令，禁止马杜罗以及多名委内瑞拉政府要员和军官进入美国境内。

禁入对象包括委内瑞拉政府所有副部长及以上级别的官员、上校及以上军衔的军官以及委内瑞拉制宪大会成员。任何“代表或支持”马杜罗、从委内瑞拉政府获得“经济利益”的人以及上述人员的直系亲属同样禁止入境美国。

按照多名美国政府官员的说法，类似措施“有效”，缘由是受到制裁后“这些人的妻子不能在美国购物”。

欧洲联盟先前对委内瑞拉副总统德尔茜·罗德里格斯等多名政府高级官员实施旅行禁令。委内瑞拉反对派、美国以及一些拉美国家呼吁欧盟对委内瑞拉政府作出更多制裁。路透社解读，美国这次宣布旅行禁令可能向欧盟施加更多压力。

【笼络反对派】

特朗普在纽约会见多名承认瓜伊多的拉美国家总统，称赞他们组成“历史性联盟”。美国国务院一名高级官员说，那场会晤是为确保委内瑞拉议题是“国际议程的热点”。

特朗普25日说，他的首要目标是帮助确保委内瑞拉政府和平过渡至由瓜伊多领导。

美国国务院说，将向委内瑞拉提供3600万美元的“人道主义援助”，作为联合国一个筹集2.23亿美元、资助260万人项目的一部分。

美国国际开发署署长马克·格林同时说，将向瓜伊多提供5200万美元，用于资助反对派“平行政府”运转。

美联社报道，这是特朗普政府第一次直接出手资助反对派要员瓜伊多。

马杜罗去年5月在总统选举中赢得连任。瓜伊多认定选举不公正，今年1月以议会主席身份自封“临时总统”，获得美国和一些欧洲、拉美国家承认。（席玥）（新华社专特稿）

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