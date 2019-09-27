特朗普“电话门”检举信被公布

新华社华盛顿9月26日电（记者孙丁 邓仙来）美国国会众议院情报委员会26日公布一封举报总统特朗普涉嫌寻求外国势力调查政敌的匿名检举信。在有关这封检举信的消息被报道后，众议院日前启动对特朗普的弹劾调查。

在被公布的这封删节版检举信中，检举人称，自己从多名美国政府官员处得到的信息显示，特朗普正利用职权寻求他国干预美国2020年选举，具体行为包括今年7月25日在与乌克兰总统泽连斯基的电话通话中施压对方调查特朗普的政治对手等。

在检举信中，检举人还表示，自己得知白宫采取不同寻常的措施“封锁”上述通话内容记录，而且特朗普私人律师朱利安尼在这次通话后不久就与泽连斯基的顾问联系并前往西班牙与对方会晤。检举信标注的日期为8月12日。

美国代理国家情报总监马圭尔26日在众议院情报委员会就检举信作证时说，他认为检举人“本着诚信负责的态度”进行了检举，而自己之所以没有立刻与国会分享这封信是因为信中所涉内容受“行政特权”保护。马圭尔还说，他尚未调查检举信的真实性，也不清楚检举人的身份。

众议院情报委员会主席、民主党人希夫在听证会上说，这封检举信显示特朗普违背了捍卫国家安全和美国宪法的誓言。

特朗普当天在社交媒体上表示，检举人仅有二手信息，其指控是不可信的，民主党人正试图摧毁共和党。他呼吁共和党人予以回击。

据美国媒体近期报道，美国一名情报界人士今年8月检举特朗普在与泽连斯基的电话通话中以军事援助为筹码施压对方调查美国前副总统、民主党总统竞选人拜登及其儿子。这一“电话门”事件令舆论大哗。民主党人指责特朗普滥用职权谋求个人利益以及寻求外国势力干预美国总统选举。民主党控制的众议院24日启动针对特朗普的弹劾调查。

根据白宫25日公布的特朗普与泽连斯基的上述电话通话记录，特朗普在电话中称拜登曾干预乌克兰司法，导致乌克兰检察机关有关拜登之子亨特的调查结束，特朗普要求乌方调查此事。泽连斯基则表示，他会让乌克兰新任总检察长调查相关情况。

拜登于2009年至2017年任美国副总统，今年4月宣布竞选下届美国总统。（参与记者：刘阳）

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