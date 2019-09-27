中国红十字会向马达加斯加捐赠物资

新华社塔那那利佛9月26日电（记者文浩）中国驻马达加斯加大使馆26日代表中国红十字会向马达加斯加红十字会捐赠一批物资。

中国驻马达加斯加大使杨小茸、马达加斯加红十字会国家委员会主席拉里索阿等出席了在马红十字会总部举行的交接仪式。

杨小茸在致辞中表示，中方希望中国红十字会捐赠的物资有助于马达加斯加红十字会加强能力建设，在帮助马达加斯加应对自然灾害和疾病的工作中发挥更大作用。

拉里索阿表示，捐赠展现了中国红十字会积极帮助马达加斯加人民应对困难的友好情谊，马达加斯加红十字会将利用好此次捐赠物资，并希望与中方加强合作。

据了解，中国红十字会此次捐赠物资包括150台台式电脑、150台激光打印机、20台投影仪和20台笔记本电脑。

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