普京会晤马杜罗 力促委内瑞拉政府与反对派对话

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京25日在莫斯科会晤到访的委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗，向马杜罗政府表达支持的同时，敦促对方与反对派对话。

【促对话】

普京当天在克里姆林宫重申支持马杜罗政府，同时认为马杜罗应当对与反对派对话持开放态度。

“俄罗斯是委内瑞拉所有合法权力的坚定支持者，包括总统，”普京说，“毫无疑问，我们支持总统先生你和你的政府与反对派对话。我们认为，任何拒绝对话（的举动）都不理智，会伤害国家，威胁民众福祉。”

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月就职。反对派不承认选举结果，反对派成员、议会主席胡安·瓜伊多1月23日宣布自任“临时总统”，获得美国等国家承认，俄罗斯则继续支持马杜罗。

经挪威外交部出面斡旋，委内瑞拉政府和反对派今年5月以来举行5轮对话，试图化解委内瑞拉国内政治僵局。在委政府和反对派原定8月8日、9日举行的第六轮对话前，美国政府再次升级对马杜罗政府的经济和外交制裁，委内瑞拉政府随后公告，鉴于美国政府做法，委方决定暂不派代表前往巴巴多斯与反对派对话。

瓜伊多办公室本月15日单方面宣布反对派与政府的对话终结。然而，部分反对派成员16日与政府达成协议，将继续对话。

普京会晤马杜罗前一天，美国财政部制裁4艘向古巴运送委内瑞拉原油的油轮和4家关联企业，向马杜罗政府进一步施压。委内瑞拉和古巴谴责美方制裁，承诺继续合作。

【谈合作】

会面期间，普京对俄委双方不断深化的能源、医疗和经贸等领域合作表达赞赏，说两国间贸易最近数月增长10%。法新社报道，作为人道主义努力的一部分，俄罗斯近期将向委内瑞拉提供150万剂流感疫苗。

马杜罗同样称赞委俄双边合作，说“两国携手能克服一切困难”。马杜罗确认，双方正在磋商俄方向委方提供食品、医疗物资等事宜。

普京还谈及两国防务合作，说现阶段着重履行俄方对委内瑞拉所购俄制装备进行后续维护的承诺。

普京说，俄方正依照现有防务合同向委方运送零部件，“所有（武器维修保障支持）工作正严格依照我们的合约如期推进。”

马杜罗上一次访俄是去年12月。他当时与普京会晤，获得俄方60亿美元投资、60万吨粮食供应和武器维修保障支持。（闫洁）（新华社专特稿）

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