英国议会复会 总检察长考克斯遭质问成众矢之的

英国议会25日复会，总检察长杰弗里·考克斯成众矢之的。他先前向首相鲍里斯·约翰逊提供法律意见，认定让议会休会既不违法，也不违宪。

约翰逊8月底向女王申请让议会自9月10日休会至10月14日，获女王同意。英国最高法院24日裁定，让议会休会的做法违法，原因是在英国脱离欧洲联盟前的关键时期“阻止议会履行职责”。

议会25日复会后，考克斯遭遇质问。

考克斯说，政府将遵从法律，在无法与欧盟达成“脱欧”协议的情况下申请延期“脱欧”，但他没有作具体说明。

英国议会先前通过旨在阻止“无协议脱欧”的法案，由女王签署生效。这项法律要求约翰逊致信欧盟，申请把“脱欧”期限推迟3个月至明年1月31日，除非议会在10月19日前批准政府与欧盟达成的“脱欧”协议或同意“无协议脱欧”。

不少议员担心，约翰逊可能一意孤行，无视这一法律。自由民主党党首乔·斯温森说，自由民主党不相信约翰逊，将联合其他政党，尽快“解除无协议‘脱欧’威胁”。

考克斯当天批评那些竭力阻挠议会提前选举的议员都是懦夫。考克斯说，议会当前不仅阻止政府履行职责，还阻挠任何试图打破“脱欧”僵局的努力。

考克斯说，本届议会“已死”，它“应有面对选民的勇气，但没有”。按他的说法，可能很快又有一份要求提前选举的动议提交议会表决。

约翰逊希望经由提前选举为他主导“脱欧”进程争取更大空间，先前两度发起提前选举动议，均遭议会投票否决。最高法院24日裁定议会休会做法违法后，约翰逊再次呼吁提前选举。

英国前就业与养老金大臣安伯·拉德驳斥考克斯的说法。拉德说，本届议会于2017年选举产生，当时刚刚经历英国公民投票以小幅优势通过“脱欧”，反映英国民意分裂。考克斯应停止这类把议会与民众对立的说法。

拉德本月7日宣布辞职，同时脱离执政党保守党，缘由是她无法继续认同约翰逊处理“脱欧”和国内政治事务的方式。

约翰逊24日提前结束联合国大会行程，启程返回英国。美联社报道，他在联合国发言期间，仅一次提到英国“脱欧”，还是与普罗米修斯所受折磨类比。

在古希腊神话中，普罗米修斯把火种送入地面，受到众神之王宙斯惩罚，被吊上悬崖，遭巨鹰日复一日啄食肝脏。约翰逊说，如果让一些议员继续现有做法，那“脱欧”将重复普罗米修斯的痛苦遭遇，“永无止境”。（陈立希）（新华社专特稿）

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