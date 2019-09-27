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伊朗拒绝就导弹项目进行磋商 反对与西方达成协议

2019年09月27日08:42  来源：新华网
 

　　伊朗国防部长阿米尔·哈塔米25日表态，反对就伊朗导弹项目与西方达成任何协议。

　　伊朗伊斯兰共和国通讯社援引哈塔米的话报道，与美国就伊朗“导弹力量”达成的任何协议都将损害伊方能力。

　　按哈塔米的说法，伊朗领导人都支持改进导弹项目。

　　伊朗与伊朗核问题六国2015年达成协议，美国去年5月退出这一协议并恢复和强化对伊制裁，试图借助极限施压迫使伊朗与美国重新谈判伊核协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。

　　一些西方领导人借联合国大会场合斡旋美伊紧张关系。英国首相鲍里斯·约翰逊、德国总理安格拉·默克尔和法国总统埃马纽埃尔·马克龙23日在联大间隙会面。三国领导人会面后发表联合声明，敦促伊朗就核活动、导弹项目和地区安全议题参与对话。

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼24日告诉媒体记者，伊朗愿意讨论伊核协议“小幅改动、补充或修正”，前提是美国解除制裁。（闫洁）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)
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