日美签署贸易新协定 削减美农产品和日工业品关税

日本首相安倍晋三与美国总统唐纳德·特朗普25日在美国纽约签署贸易协定，约定削减美国农产品和日本工业产品等贸易关税。

新协定排除汽车产品和零部件，留日后继续谈判。安倍当天确认，就日本对美出口汽车获得美方不加税承诺。

【减免关税】

安倍与特朗普在出席联合国大会间隙会晤，签署贸易协定并发表联合声明。新协定需经两国立法机构批准，预期明年1月1日生效。

按照新协定，日本将对大约72亿美元美国农产品减免关税，包括牛肉、猪肉、小麦、乳酪、玉米和红酒等；日本鲜切花、酱油等少量农产品，蒸汽涡轮、机床、自行车、乐器等工业产品获得美方关税减免。

共同社报道，协定生效后，日本对美国牛肉关税税率将从38.5%降至26.6%，最终有望降至9%；日本对美出口牛肉限额有所提升，由每年200吨增至6.5万吨。

路透社解读，日美贸易新协定能够局部缓解美国农产品出口压力。

【比照TPP】

日本对美国产品关税税率参照《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），即无美国版《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)。特朗普2017年1月就任美国总统后宣布退出TPP，日美去年9月同意启动双边贸易谈判后，日方坚持在TPP约定税率范围内与美国谈判。

日本外务大臣茂木敏充先前代表日方参与贸易谈判，他25日告诉媒体记者，日本对美国农产品减免关税税率没有超过日本向CPTPP其他签署国提供的关税减免力度。

美国退出TPP以前，前总统贝拉克·奥巴马与日方约定，美国出口日本大米每年享受至多7万吨免税额。日美贸易新协定将这一约定删除。

共同社报道，双边贸易谈判一开始，日方注意到特朗普政府不太关注大米出口免税事项，缘由是美国大米主要产地加利福尼亚州一向是民主党票仓。

【排除汽车】

日美贸易新协定把汽车产品排除在外，美国维持对日本汽车和零部件2.5%关税税率。

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽说，美日将在下一轮谈判中解决进口汽车关税事宜，谈判预期明年4月开始。共同社报道，日方将寻求完全免除汽车和零部件关税，但获美方同意可能性不大。

路透社报道，美国对日本贸易逆差大约670亿美元，其中大部分源于汽车产品。特朗普多次威胁对日本汽车加征关税。

按日方说法，日美首脑会晤时确认，不会就汽车产品加征关税，不会设置日本汽车进口限额。莱特希泽告诉媒体记者：“眼下不打算对日本汽车加征关税。”

为防止任何一方食言，日美在新协定中约定：“切实履行协定期间，不采取违反联合声明的行动。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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