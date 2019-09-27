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为证清白 美国白宫发布特朗普和泽连斯基通话记录

2019年09月27日08:39  来源：新华网
 

　　美国国会众议院启动对总统唐纳德·特朗普弹劾调查一天后，白宫25日发布特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的通话记录。记录显示，特朗普指认民主党人、前副总统乔·拜登“行为不当”、寻求乌方重新调查。

　　【特朗普证清白】

　　白宫25日发布特朗普与泽连斯基7月25日通电话的文字记录，两人当天通话半小时。按照一名白宫官员的说法，这份记录由语音识别软件生成、多名记录员和专家对照电话录音校对，并非逐字完整版。

　　特朗普在电话中指认拜登干预乌克兰司法、促成乌方结束针对其儿子亨特·拜登的调查。他告诉泽连斯基：“有很多关联拜登儿子的讨论，拜登结束（乌方）起诉，一些人希望从中发现点什么，所以你能和（美国）司法部长做些什么就太好了。”

　　特朗普当时说，美国司法部长威廉·巴尔和他的私人律师鲁迪·朱利安尼会同乌方联系、讨论重新启动针对乌克兰一家天然气企业的调查。拜登的儿子在这家企业出任主管。

　　美国情报部门官员先前举报，特朗普与泽连斯基通电话时，以大约4亿美元军事援助为筹码，要求乌方调查拜登父子的“黑料”。

　　拜登是2020年美国总统选举的民主党热门竞选人，特朗普寻求连任。

　　路透社报道，特朗普多次暗示拜登父子行为不当，但没有提供支持这一判断的证据。

　　【乌总统感意外】

　　通话记录显示，泽连斯基向特朗普担保，新任检察总长“百分之百是他的人”，将仔细调查。

　　白宫发布通话记录让泽连斯基意外。这名新任总统告诉乌克兰媒体，他认为美方应该只发布通话中特朗普一方所说内容，“我个人认为一些时候不应公开两个独立国家总统之间这样的通话。”

　　泽连斯基说，不清楚乌方先前对拜登儿子的调查细节，新任检察总长将调查所有案件。

　　【美司法部长撇干系】

　　美联社报道，司法部长巴尔试图与美乌总统通电话一事保持距离。

　　司法部发言人克丽·库佩克在一份声明中说：“总统没有和司法部长谈及让乌方调查关联拜登父子的任何内容，没有让司法部长就这件事或其他事情与乌方联络。司法部长没有与乌方联系，也没有和鲁迪·朱利安尼讨论这件事或关联乌克兰的其他事情。”

　　路透社以一名不愿公开姓名的司法部高级官员为消息源报道，司法部上周认定特朗普在与泽连斯基的通话中没有违背竞选财务法，因为他所要求的不是一定数额的资金，而是调查竞选对手。

　　拜登在一份声明中谴责特朗普让个人政治凌驾于总统就职誓言之上，国会必须要求特朗普就“滥用职权”作解释。特朗普坚称就乌克兰事宜的做法“妥当”，指认民主党人启动弹劾调查是美国历史上最严重的政治迫害。

　　【利益交换存争议】

　　在民主党人看来，通话记录证实特朗普以“利益交换”方式向他国领导人施压、试图打压竞选对手。共和党人认定特朗普做法并无不妥，启动弹劾调查“错误”。

　　众议院议长、民主党人南希·佩洛西说，特朗普的行为破坏美国总统选举的公正性、总统的尊严和国家安全，指认特朗普“试图向国外兜售”目无法纪的做法。众议院情报委员会主席、民主党籍议员亚当·希夫说，通话记录反映对外国领导人“黑手党式的勒索”。

　　众议院司法委员会共和党籍成员道格·柯林斯认为，美乌总统通电话不涉及“利益交换”。参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔谴责民主党人小题大做，说民主党人“痴迷弹劾”。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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