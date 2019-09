第三届目标守卫者年度大会聚焦全球不平等

人民网讯 9月26日—9月25日,比尔及梅琳达·盖茨基金会(“盖茨基金会”)联席主席比尔和梅琳达·盖茨夫妇在纽约共同主持第三届“目标守卫者”大会,邀请全球领袖汇聚一堂,分享全球在健康和发展领域取得的进展,聚焦缩小全球不平等差距的重要性,从而推动联合国可持续发展目标(又称“全球目标” )的实现。新西兰总理杰辛达·阿德恩、西班牙首相佩德罗·桑切斯,以及其他来自世界各地的众多新老领袖出席了活动。

今年的大会聚焦全球不平等问题,与盖茨基金会9月17日发布的2019年《目标守卫者报告》的主题相呼应。今年报告的最新数据表明,尽管全球在健康和发展方面持续取得进展,但全球不平等问题仍旧存在,是实现全球目标的主要障碍。

本届目标守卫者大会还宣布了三项名为“加速者”(Accelerators)的新合作伙伴关系,分别关注让更多女性获得孕期营养、扩大针对年轻夫妇的创新自主计划生育项目以及动员全球力量关注心理健康。

“给她们一个好起点”(A Smart Start for Girls)项目由国际人口服务组织(PSI)和埃塞俄比亚联邦卫生部门共同主导,旨在埃塞尔比亚大面积推广国际人口服务组织的经实践证明可行的做法,向平常覆盖不到的年轻女性群体提供避孕服务。国际人口服务组织同时还将尝试一个新的试点项目,为参与“给她们一个好起点”项目的年轻夫妇提供经济和赋权机会。作为其更广泛的“青少年360”(Adolescents 360)项目的一部分,国际人口服务组织还将在尼日利亚推广类似的自主计划生育项目。本项目的其他合作伙伴还包括:英国儿童投资基金会(CIFF)、马弗里克“下一代”基金会(MaverickNext)、盖茨慈善伙伴(Gates Philanthropy Partners)以及盖茨基金会。

“健康母亲、健康宝宝”(Healthy Mothers, Healthy Babies)项目由国际微量营养元素论坛(Micronutrient Forum)组织牵头,旨在全球范围扩大孕期营养补充剂的提供。孕期维生素,也叫微量营养素补充剂,被证实可显著改善孕妇营养状况并降低婴儿和幼儿死亡率。该项目已筹集到近5000万美元的捐助,用于在未来3年资助缅甸、印度尼西亚和孟加拉等国1750多万名孕妇和她们的新生儿。本项目的合作伙伴包括:英国儿童投资基金会、德国世界人口基金会、埃利诺·克鲁克(Eleanor Crook)基金会、印度尼西亚“你好医生”组织(HaloDocs Indonesia)、科克人道主义组织(Kirk Humanitarian)、国际营养学联合会(Nutrition International)、纽约科学院(New York Academy of Sciences)、缅甸联邦共和国、瑞士Sight and Life基金会、联合国儿童基金会以及维他命天使组织(Vitamin Angels)。

“心理健康为人人”(Mental Health For All)项目由世界心理健康联合会(United for Global Mental Health)发起,旨在敦促政府采取行动并呼吁企业提供支持,从而扩大对开展心理健康服务的资金支持和全面推广。在该项目的推动下,汇丰银行已经宣布针对全球23.8万名员工推出全新的心理健康辅导项目。项目还将推出首个独立的监测和问责工具,追踪全球心理健康的高质量数据。项目的合作伙伴包括汇丰银行和“说你所想(Speak Your Mind)”组织。

在目标守卫者大会上,新西兰总理阿德恩和西班牙首相桑切斯也在台上发表讲话,与比尔和梅琳达·盖茨夫妇讨论全球不平等问题带来的种种阻碍。大会议程还包括其他嘉宾的多场对话,共同探讨全球迄今取得的进展,并如何通过采取措施促进全球目标的实现。英国国家广播电台BBC还主持了一场关于全球不平等问题的辩论,邀请全球领袖们共同探讨不平等带来的挑战以及应对方案。

南非新闻电视台eNCA资深主持人、《早间秀》节目(“#Africa with Tumelo Mothotoane”)主播图梅洛·莫索图安(Tumelo Mothotoane) 担任本届大会的主持。欧吉·伊菲迪奥拉乐队(OgiIfediora)和目标守卫者合唱团也进行了演出。

