新华社阿布扎比9月25日电 22日至25日，最高人民法院院长周强率中国法院代表团访问阿联酋，访问期间会见了阿联酋联邦国民议会议长阿迈勒·古拜希。

周强表示，希望进一步加强两国司法交流合作，共同营造良好法治环境，服务共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。阿迈勒·古拜希表示，愿大力推动同中国在司法等领域交流合作，积极参与共建“一带一路”，进一步巩固和深化两国友好关系。

周强还会见了阿联酋联邦最高法院院长穆罕默德·本·哈马德·巴迪，访问了阿布扎比法院和司法局、迪拜酋长国法院、迪拜国际金融中心法院等，并共同签署两国最高法院司法交流与合作谅解备忘录。

《 人民日报 》（ 2019年09月26日 06 版）

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