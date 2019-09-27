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赵克志会见美国白宫国家禁毒政策办公室主任

2019年09月27日08:03  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月25日电  （记者张璁）国务委员、国家禁毒委员会主任赵克志25日在京会见美国白宫国家禁毒政策办公室主任卡罗尔。

　　赵克志表示，中美关系健康稳定发展符合两国人民的根本利益。构建人类命运共同体，开展禁毒合作需增进理解、信任和沟通。希望双方以两国元首重要共识为引领，继续深化禁毒务实合作，不断推动芬太尼治理，让中美禁毒合作更好造福两国、惠及世界。

　　卡罗尔对中方整类列管芬太尼类物质表示感谢，表示愿加强双方禁毒领域务实合作。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月26日 06 版）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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