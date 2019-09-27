驻日本大使孔铉佑为日籍解放军老战士颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章

人民网北京9月27日电 据中国驻日本大使馆消网站消息，9月25日，驻日本使馆隆重举行“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章颁发仪式。驻日本大使孔铉佑代表中国政府，向27名日本籍解放军老战士及12名老战士家属颁发纪念章。

孔大使在致辞中表示，日本籍解放军老战士是我们敬佩和尊敬的老革命、老前辈、老朋友，你们为新中国诞生流血流汗，把中国作为第二故乡，返回日本后又为推动中日民间友好、促进邦交正常化、加深两国人民友谊、支持中国现代化建设做出了积极贡献，对你们为中国民族解放事业和现代化建设所作重要贡献致以崇高的敬意。

孔大使表示，新中国成立70年来，在中国共产党的领导下，历经艰苦卓绝的探索和努力，实现了从“站起来”、“富起来”到“强起来”的历史性飞跃。中国综合国力不断增强，国际地位显著提升，影响力日益彰显。

孔大使表示，当前中日关系保持向好势头，面临新的发展机遇，衷心希望各位老战士及家属继续关注中国发展，为中日友好献计献策，影响和带动日本年轻一代参与到中日友好事业中来，让两国民间友好不断结出累累硕果。

大巾博幸、华井满、砂原惠代表日本籍解放军老战士回顾了参加解放战争的峥嵘岁月及投身新中国建设的难忘经历，盛赞新中国成立70年来取得的巨大成就，感谢中国政府和中国驻日本使馆对日籍老战士的关心，表示将继续关心支持中国发展，为中日民间友好事业不懈努力。

“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章由中共中央、国务院、中央军委颁发，是新中国成立70周年系列庆祝活动的重要组成部分，颁发对象除符合条件的中国人士以外，还包括为中华人民共和国成立作出杰出贡献的国际友人。日本籍解放军老战士为中国革命和民族解放事业作出重要贡献，返回日本后为推动中日民间友好做了大量有益工作。《人民日报》、新华社、日本NHK等两国近20家主流媒体现场采访报道。

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