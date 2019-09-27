人民网>>国际

马来西亚归国华商雷贤钟：

为祖国带回“贵过黄金”的种苗

王晓斌

2019年09月27日05:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为雷德万拿着照片讲述父亲过去的工作。
　　（资料图片）

　　海南三亚一处不起眼的小山坡，几十棵老橡胶树环绕，马来西亚归国华侨雷贤钟长眠于此。坟前的墓碑显示，有“橡胶王”之称的雷贤钟被子孙们称作“迁琼始祖”。

　　这是一个午后，雷贤钟长子雷德万点燃一柱香，祭告父亲有客来访。他向记者讲述了父亲不平凡的一生。

　　祖籍福建的雷贤钟经过20余年奋斗，在马来西亚已拥有自己的橡胶园和木材加工厂。1949年新中国成立。“爸爸在报上看到周恩来号召海外侨胞支援祖国建设的消息，就决定回国发展橡胶事业。”雷德万回忆道。

　　1955年，9岁的雷德万随父亲登上离港的轮船，随行的行李中，有100多斤胶籽、300多株芽接桩和200多米长的芽条，目的地是海南岛。“选择来海南岛而不是回到家乡福建，是因为爸爸的爱国心和事业心。”雷德万说，在举家归国前，雷贤钟已经就新中国的橡胶产业做过一番考察，发现“福建老家种不了橡胶，能种橡胶的海南品种差、产量低”。

　　“爸爸在1954年回海南考察时就成立了华侨侨福垦殖公司。到海南岛之后，就在这片原来是原始森林的地方开荒，种植橡胶。因为不知道哪一个品种更适宜海南的土壤和气候，所以当时一共带了十几个不同的橡胶品种。”雷德万指着墓地四周的橡胶树说，眼前的橡胶树即是当年所植。

　　他们当年还总结出了“环山行”（即在山坡四周挖一圈沟以利蓄水）、“一短两长”（橡胶苗之间种植毛蔓豆、香茅草，既能提供生物肥料又避免杂草丛生）等种植方法。

　　1956年，雷贤钟受邀前往北京参加全国侨联大会。海南农垦提供的材料显示，雷贤钟开荒垦殖种橡胶的事迹受到高度重视，其带回国的橡胶种子据说“贵过黄金”。

　　1958年，垦殖公司并入南田农场，雷贤钟任作业区副主任。1959年第一批种下的芽接苗橡胶开割，其中一个良种平均单株年产干胶6至8公斤，比海南本地实生树产量高4倍多。上世纪60年代起，国内各橡胶农场开始从南田农场引进良种，到80年代，仅海南垦区就种植雷贤钟引进的良种200多万亩。

　　雷德万说：“1984年爸爸因胃窦癌不治，按照他的遗愿，我们将他安葬在这片饱含他心血的橡胶林。”

　　逝世多年的雷贤钟，依然被人们铭记。2014年，海南农垦博物馆展出一口雷贤钟当年运橡胶种苗的木箱。这口被该馆奉为“镇馆之宝”的箱子虽其貌不扬，却因为独特的历史意义而被定为国家一级文物。

　　南田农场一带，作为经济作物的橡胶，地位早在上世纪90年代就让位给了产值更高的芒果，但雷贤钟的名字依然留存在附近居民心中。“你看摆在墓碑前的白酒啤酒，都是附近民众自发拜祭留下的。”雷德万也离不开父亲耕耘过的这片土地，他从三亚侨联副主席职位退休后，就留在了南田守望家园。

　　（据中新网）

(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved