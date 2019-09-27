为祖国带回“贵过黄金”的种苗

图为雷德万拿着照片讲述父亲过去的工作。

（资料图片）

海南三亚一处不起眼的小山坡，几十棵老橡胶树环绕，马来西亚归国华侨雷贤钟长眠于此。坟前的墓碑显示，有“橡胶王”之称的雷贤钟被子孙们称作“迁琼始祖”。

这是一个午后，雷贤钟长子雷德万点燃一柱香，祭告父亲有客来访。他向记者讲述了父亲不平凡的一生。

祖籍福建的雷贤钟经过20余年奋斗，在马来西亚已拥有自己的橡胶园和木材加工厂。1949年新中国成立。“爸爸在报上看到周恩来号召海外侨胞支援祖国建设的消息，就决定回国发展橡胶事业。”雷德万回忆道。

1955年，9岁的雷德万随父亲登上离港的轮船，随行的行李中，有100多斤胶籽、300多株芽接桩和200多米长的芽条，目的地是海南岛。“选择来海南岛而不是回到家乡福建，是因为爸爸的爱国心和事业心。”雷德万说，在举家归国前，雷贤钟已经就新中国的橡胶产业做过一番考察，发现“福建老家种不了橡胶，能种橡胶的海南品种差、产量低”。

“爸爸在1954年回海南考察时就成立了华侨侨福垦殖公司。到海南岛之后，就在这片原来是原始森林的地方开荒，种植橡胶。因为不知道哪一个品种更适宜海南的土壤和气候，所以当时一共带了十几个不同的橡胶品种。”雷德万指着墓地四周的橡胶树说，眼前的橡胶树即是当年所植。

他们当年还总结出了“环山行”（即在山坡四周挖一圈沟以利蓄水）、“一短两长”（橡胶苗之间种植毛蔓豆、香茅草，既能提供生物肥料又避免杂草丛生）等种植方法。

1956年，雷贤钟受邀前往北京参加全国侨联大会。海南农垦提供的材料显示，雷贤钟开荒垦殖种橡胶的事迹受到高度重视，其带回国的橡胶种子据说“贵过黄金”。

1958年，垦殖公司并入南田农场，雷贤钟任作业区副主任。1959年第一批种下的芽接苗橡胶开割，其中一个良种平均单株年产干胶6至8公斤，比海南本地实生树产量高4倍多。上世纪60年代起，国内各橡胶农场开始从南田农场引进良种，到80年代，仅海南垦区就种植雷贤钟引进的良种200多万亩。

雷德万说：“1984年爸爸因胃窦癌不治，按照他的遗愿，我们将他安葬在这片饱含他心血的橡胶林。”

逝世多年的雷贤钟，依然被人们铭记。2014年，海南农垦博物馆展出一口雷贤钟当年运橡胶种苗的木箱。这口被该馆奉为“镇馆之宝”的箱子虽其貌不扬，却因为独特的历史意义而被定为国家一级文物。

南田农场一带，作为经济作物的橡胶，地位早在上世纪90年代就让位给了产值更高的芒果，但雷贤钟的名字依然留存在附近居民心中。“你看摆在墓碑前的白酒啤酒，都是附近民众自发拜祭留下的。”雷德万也离不开父亲耕耘过的这片土地，他从三亚侨联副主席职位退休后，就留在了南田守望家园。

（据中新网）

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