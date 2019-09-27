中国藏文化交流团访问芬兰

新华社赫尔辛基9月24日电 由国务院新闻办组织、中国藏学研究中心历史研究所所长张云任团长的中国藏文化交流团22日至24日访问芬兰。访问期间，代表团与阿尔托大学师生、芬兰侨界人士等举行研讨交流，并接受了当地媒体的采访。

在与阿尔托大学师生的交流中，张云系统介绍了当代西藏的社会、经济、人文发展成就，着重对西藏传统文化保护和发展情况做了介绍。他说，今年是新中国成立70周年，也是西藏民主改革60周年，西藏取得了全方位的进步。民主改革前，西藏人口的95%是农奴，没有权利和机会读书，如今西藏实施15年义务教育，这种普惠政策在全国领先；在旧社会，农奴难以果腹，遑论文化保护，如今，普通牧民文化生活丰富多彩，甚至可以到春晚舞台亮相表演。藏戏等89项和460项传统文化项目分别入选国家级、自治区级非物质文化遗产名录。

张云的演讲引起在场师生极大兴趣，现场提问踊跃，讨论热烈。旅居芬兰的西裔中国问题专家星海说，她与丈夫曾不止一次到访西藏，亲眼目睹近几十年来的变迁。交通便利了，很多寺庙都得到修复，她希望过几年能够故地重游。

《赫尔辛基时报》记者围绕西藏人权保护、旅游与环保、宗教自由等问题对交流团进行了专访。张云表示，与西方发达国家相比，中国仍是发展中国家，更重视人的生存和发展权益。1959年前，西藏是政教合一的封建农奴制度，生产资料掌握在农奴主手中，经济社会发展滞后；民主改革后，百万农奴得到解放。如今，在中央关怀和全国支持下，西藏实现了跨越式发展，农牧民收入持续增长，80%的扶持资源用在农牧区和农牧民身上。

张云说，西藏和全国其他地方一样享有宗教信仰自由。西藏地区除藏传佛教外，还有苯教、伊斯兰教、天主教、道教等。西藏现有1787座寺庙、4.6万住寺僧尼，较好地满足了人们的宗教信仰需求。

西藏在大力发展旅游业的同时也注重环境保护。张云举例说，夏天参观布达拉宫需要提前预约，每天都有入场人数上限。西藏34%的面积都是自然保护区。“目前西藏仍是世界上空气和水质量最好的地区之一。但我们要有危机意识，高原环境脆弱，一旦破坏了很难恢复。”

关于西藏当前面临的挑战，张云表示，2020年中国全面建成小康社会，一个地区不能少，一个民族不能少，西藏还有15万人要解决脱贫问题，时间紧，任务重。目前西藏正在中央政府和全国各省市支持下，通过产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、就业扶贫等方式，解决最后一部分人的贫困问题。

在与侨界人士的交流活动中，代表团的演讲也取得积极反响。

代表团此前刚结束对丹麦的访问，下一站将前往瑞典。

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 07 版）

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